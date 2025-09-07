فيرستابن «السادس والستين» ينطلق بأقصى سرعة في «فورمولا إيطاليا»



مونتسا (أ ف ب)

تفوق بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن على ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، وأحرز فوزه الثالث فقط هذا الموسم بسيطرته على سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا-1، اليوم على حلبة مونتسا.

وانطلق بطل العالم للأعوام الأربعة الماضية من المركز الأول الذي ناله أمس بأسرع توقيت على الإطلاق في تاريخ البطولة، وحافظ عليه من البداية حتى النهاية، باستثناء فترة وجيزة عندما طُلب منه السماح لنوريس بتجاوزه بسبب خروج الهولندي عن الحلبة، لكنه سرعان ما استعاده في طريقه إلى الفوز السادس والستين في مسيرته.

وأنهى فيرستابن السباق بفارق قرابة 20 ثانية عن ثنائي ماكلارين، فيما جاء سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون في المركزين الرابع والسادس أمام جمهور «سكوديريا»، وبينهما سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل.

وبذلك، عاد فيرستابن إلى الدرجة الأولى من منصة التتويج لأول مرة منذ الجولة السابعة حين أحرز المركز الأول في إيطاليا أيضا خلال جائزة إيميليا رومانيا على حلبة إيمولا، لكن هذا الانتصار لم يؤثر كثيرا على الترتيب العام الذي يتصدره بياستري بـ324 نقطة أمام زميله نوريس (293) وسائق ريد بول (230).

وفي فئة الصانعين، سيكون من شبه المستحيل حرمان ماكلارين من اللقب الثاني تواليا، إذ عزز الفريق البريطاني صدارته بعدما رفع رصيده من 584 نقطة إلى 617 بنيله المركزين الثاني والثالث، متقدما بفارق شاسع على فيراري (280) ومرسيدس (260) وريد بول (239).