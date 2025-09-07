الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هدف رونالدو يخلد ذكرى جوتا

هدف رونالدو يخلد ذكرى جوتا
7 سبتمبر 2025 20:05

 
برلين (د ب أ)

يرى الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال، أن الهدف الذي سجله المهاجم والقائد كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 21 من مباراة أرمينيا، والتي انتهت بالفوز 5 - صفر في تصفيات كأس العالم لكرة القدم، يخلد ذكرى اللاعب الراحل ديوجو جوتا.
وتوفي جوتا في حادث سيارة رفقة شقيقه أندريه سيلفا قبل شهرين، حيث كان ديوجو الذي لعب في نادي ليفربول وارتدى القميص رقم 21 مع المنتخب البرتغالي.
وقال مارتينيز في تصريحات عبر بودكاست «آر تي بي» (راديو وتلفزيون البرتغال): «ديوجو لا يزال بيننا، الهدف الذي سجلناه في الدقيقة 21 كان شيئاً متميزاً، وسنواصل رحلتنا».
وأضاف في تصريحات لـ «كانال 1»: «روح ديوجو معنا دائماً، وهذه علامة القوة، لقد شعرنا بأن ديوجو جوتا معنا منذ اليوم الأول في المعسكر التدريبي، حيث كان يتسم بالقوة والتحفيز».
وكان رونالدو «41 عاماً» أشار إلى السماء عقب تسجيله الهدف، وكانت مباراة أرمينيا هي الأولى للبرتغال منذ وفاة جوتا، كما أنها الأولى أيضاً منذ وفاة 16 شخصاً في حادث قطار جبلي في لشبونة.
ورفع رونالدو رصيده التهديفي الدولي إلى 140 هدفاً، بعدما كان قد سجل هدفا ثانيا في المباراة بالثواني الأولى من الدقيقة 46 .

تصفيات كأس العالم
البرتغال
كريستيانو رونالدو
ديوجو جوتا
