5 ميداليات لمربط دبي في جولة الجياد العربية ببراغ

5 ميداليات لمربط دبي في جولة الجياد العربية ببراغ
7 سبتمبر 2025 20:36


براغ (وام)
أحرزت خيول مربط دبي 5 ميداليات ملونة خلال مشاركتها في جولة الجياد العربية التي أقيمت في ميدان تشوشل أرينا بالعاصمة التشيكية براغ على مدار 3 أيام واختتمت أمس، جاءت الحصيلة بواقع ذهبيتين، وفضيتين، وبرونزية، حيث توّج المهر «دي بركان» بذهبية فئة الأمهر، فيما أحرز الفحل «دي سراج» الذهبية الثانية، وعلى مستوى الإناث، نالت المهرة «دي روى» الميدالية الفضية في منافسات المهرات وأضافت الفرس «دي جودي» الميدالية الفضية الثانية، بينما حصلت المهرة «دي نيران» على الميدالية البرونزية.
كما أكد مربط دبي مكانته بعدما توج بجائزة أفضل مزرعة إنتاج لعام 2025، فيما نال العارض الإيطالي باولو كابيتشي، العارض الرسمي للمربط، جائزة أفضل عارض خيل للعام نفسه.
وأكد المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي أن محطة براغ من جولة الجياد العربية، كانت شهادة عالمية بما يقدمه مربط دبي من إنتاج وفق منهجية علمية منحته مكانة الأفضلية والمركز الأول بين أقوى مرابط العالم.
من جانبه، أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي أهمية هذا الإنجاز الجديد لخيول المربط، حيث شكلت جولة الجياد العربية بصفة عامة ومحطة براغ بصفة خاصة، فرصة مميزة لاختبار قوة الإنتاج.

