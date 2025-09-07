عادل خالد يحصد ذهبيتين في بطولة أوروبا للشراع بالنمسا



أبوظبي (الاتحاد)



حصد عادل خالد، لاعب الحمرية للشراع الحديث، ذهبيتين في بطولة أوروبا المفتوحة للشراع «جولة النمسا»، بواقع ميدالية في فئة «ماستر»، وأخرى للترتيب العام، ليعتلي صدارة المجموع العام للدوري الأوروبي.

وأشاد سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، بإنجاز اللاعب، مؤكداً أن التفوق يُجسد ثمرة جهد ومثابرة متواصلة منه.

من جانبه، أعرب عادل خالد عن سعادته بالإنجاز، مشدداً على حرصه الدائم على تمثيل نادي الحمرية خير تمثيل، ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية.