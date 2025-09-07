الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
عادل خالد يحصد ذهبيتين في بطولة أوروبا للشراع بالنمسا

عادل خالد يحصد ذهبيتين في بطولة أوروبا للشراع بالنمسا
7 سبتمبر 2025 20:36

 
أبوظبي (الاتحاد)

حصد عادل خالد، لاعب الحمرية للشراع الحديث، ذهبيتين في بطولة أوروبا المفتوحة للشراع «جولة النمسا»، بواقع ميدالية في فئة «ماستر»، وأخرى للترتيب العام، ليعتلي صدارة المجموع العام للدوري الأوروبي.
وأشاد سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، بإنجاز اللاعب، مؤكداً أن التفوق يُجسد ثمرة جهد ومثابرة متواصلة منه.
من جانبه، أعرب عادل خالد عن سعادته بالإنجاز، مشدداً على حرصه الدائم على تمثيل نادي الحمرية خير تمثيل، ورفع علم الدولة عالياً في مختلف المحافل الدولية.

