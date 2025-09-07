«صفقات حرة» بعد إغلاق «الميركاتو الصيفي»!



معتز الشامي (أبوظبي)

رغم إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية في معظم الدوريات الأوروبية، إلا أن سوق اللاعبين غير المرتبطين بعقود، لا يزال مفتوحاً أمام الأندية الباحثة عن تعزيز صفوفها.

وبما أن تسجيل هؤلاء يعتمد على وجود أماكن شاغرة في القوائم، فإن الخيارات ليست متاحة للجميع، لكن الأسماء البارزة المتاحة قد تُحدث فارقاً، وهناك 6 لاعبين ليسوا مرتبطين بعقود يمكن أن يمثلوا صفقات مثيرة، وتجمع الأسماء بين الخبرة والجودة، وإن كان بعضهم يرافقهم علامات استفهام تتعلق بالإصابات أو التراجع البدني، ومع ذلك، تبقى لهؤلاء الأسماء فرصاً ذهبية للأندية الباحثة عن تعزيزات بتكلفة منخفضة، في سوق يزداد اشتعالاً موسماً بعد آخر.

حكيم زياش

عاش النجم المغربي «33 عاماً» أوج تألقه مع أياكس بين 2017 و2020، وحقق 93 مساهمة تهديفية «أهداف وصناعة» من دون ضربات جزاء، وهو رقم لم يبلغه أي لاعب آخر في الدوري الهولندي، لكن تجربته مع تشيلسي لم ترقَ للتوقعات، ثم انتقل إلى جلطة سراي، حيث انتهت العلاقة سريعاً قبل تجربة قصيرة مع الدحيل القطري انتهت بفسخ العقد، ورغم ذلك، يبقى زياش صاحب رؤية فنية ومهارة في الكرات الثابتة، ما يجعله خياراً جذاباً إذا استعاد جزءاً من بريقه.

لورينزو إنسيني

اللاعب الإيطالي المخضرم (34 عاماً) خاض تجربة أقل من المتوقع في الدوري الأميركي مع تورونتو، رغم أنه كان ثاني أعلى اللاعبين أجراً بعد ليونيل ميسي، ومع ذلك، سجّل 0.54 مساهمة تهديفية في كل 90 دقيقة، وهو معدل جيد نسبياً، ويسعى إنسيني للعودة إلى المنتخب الإيطالي في مونديال 2026، وإذا استعاد المستوى الذي قدّمه في موسمَي 2020-21 و2021-22، حين صنع وسجّل، 46 مساهمة تهديفية في الدوري الإيطالي، يكون إضافة ثمينة رغم المخاطرة.

تاكيهيرو تومياسو

رحل المدافع الياباني «26 عاماً» عن أرسنال هذا الصيف بعد أربع سنوات ناجحة نسبياً، لكن إصابة خطيرة في الركبة أبعدته عن معظم موسم 2024-25، وتومياسو يمتاز بمرونته الكبيرة إذ لعب في جميع مراكز الدفاع، إضافة إلى قوته البدنية وسرعته، إذا تجاوز مشاكله الصحية، يكون صفقة ذكية لأي فريق يحتاج مدافعاً متعدد الأدوار وفي سن مثالية.

كريستيان إريكسن

أنهى الدنماركي (33 عاماً) عقده مع مانشستر يونايتد، ورغم تراجع سرعته، ما زال قادراً على صناعة اللعب، وفي الموسم الماضي، جاء خلف برونو فرنانديز في معدل الفرص المصنوعة من اللعب المفتوح «1.7 لكل 90 دقيقة»، كما حل ثانياً في الفريق في معدل التمريرات المتوقعة الحاسمة، بواقع 0.22 لكل 90 دقيقة، وربما لا يغطي إريكسن مساحات كبيرة كما كان، لكنه يظل إضافة نوعية بالكرة في قدميه.

أليكس تشامبرلين

بعد تجربتين متذبذبتين مع بشكتاش التركي، استعاد لاعب ليفربول وأرسنال السابق «32 عاماً» بعض من مستواه تحت قيادة أولي جونار سولسكاير، أرقامه في تركيا تعكس خطورته، ويأتي في المركز 70% بين لاعبي الوسط في التسديدات «1.7 لكل 90 دقيقة»، والمركز 88% في المراوغات وحمل الكرة «14.7 لكل 90 دقيقة». ومع خبرته الطويلة في «البريميرليج»، وواقعية مطالبه المالية، يبدو خياراً مغرياً لأندية الدرجة الأولى أو الممتازة.

سيرجيو ريجيلون

الظهير الإسباني (29 عاماً) لم ينجح في فرض نفسه مع توتنهام، لكنه يملك سجلاً متميزاً خلال فترة إعارته إلى إشبيلية في موسم 2019-20، حيث صنع 40 فرصة من اللعب المفتوح، ليأتي في المركز 11 بين مدافعي الدوريات الخمسة الكبرى، كما قدّم 5.3 انطلاقات تقدمية بالكرة لكل 90 دقيقة، وهو رقم يضعه ضمن أفضل الأطراف هجوماً في أوروبا آنذاك، إذا استعاد حماسه، يمكن أن يعود لواجهة المنافسة سريعاً.