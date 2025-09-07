ديباي.. «أمسية تاريخية» في «الثلاثية الهولندية»!



كوناس (أ ف ب)



حققت هولندا فوزها الثالث في رابع مباراة لها، ضمن منافسات المجموعة السابعة لتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، وجاء على حساب مضيفتها ليتوانيا 3-2 بعد تقدمها بثنائية نظيفة في أمسية تاريخية لهدافها الأول ممفيس ديباي.

وبعد تعادل مخيب في الجولة الماضية على أرضه ضد بولندا 1-1، عاد فريق المدرب رونالد كومان سريعاً إلى سكة الانتصارات، ورفع رصيده إلى 10 نقاط في الصدارة.

ومن جهتها، منيت ليتوانيا بهزيمة ثانية في المجموعة مقابل ثلاثة تعادلات ومن دون أي فوز.

وكان الهولنديون الطرف الأفضل منذ البداية وحصلوا على فرص عدة لافتتاح التسجيل، لكن الحارس إدفيناس جيرتومانوس تألق في الدفاع عن مرماه، قبل أن ينحني أمام ديباي الذي انفرد بالرقم القياسي لأفضل هداف في تاريخ «الطواحين» بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 11 بتمريرة عرضية من جناح ليفربول الإنجليزي كودي خاكبو.

وبذلك، تقدم ديباي، مهاجم كورنثيانز البرازيلي البالغ 31 عاماً، بفارق هدف على روبن فان بيرسي على لائحة أفضل هدافي المنتخب، مسجلاً هدفه الحادي والخمسين في مباراته الدولية 104.

وعزز الضيوف تقدمهم في الدقيقة 33 بهدف دولي أول لكوينتن تيمبر الذي سقطت الكرة أمامه، بعد فشل الدفاع في إبعادها بالشكل المناسب، فتابعها ابن الـ24 عاماً في الشباك مسجلاً هدفه الأول بألوان بلاده في مباراته السابعة.

لكن ليتوانيا ردت سريعاً، وقلصت الفارق بفضل مجهود فردي رائع ليوستاس لاسيسكاس الذي توغل من منتصف الملعب وتلاعب بالدفاع الهولندي على مشارف منطقة الجزاء وداخلها، قبل أن يعكس الكرة لجفيداس جينيتيس، فسددها الأخير أرضية في الزاوية اليسرى لمرمى بارت فيربروخن (36).

وسرعان ما أدرك المضيف التعادل برأسية لإدفيناس جيردفاينيس، إثر ركلة حرة (43)، فدخل الطرفان إلى استراحة الشوطين، وهما على المسافة ذاتها.

لكن هولندا استعادت التقدم في بداية الشوط الثاني بهدف ثانٍ لديباي بكرة رأسية بعد عرضية من دمفريس (63)، معززاً رقمه القياسي بالهدف الثاني والخمسين، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى النهاية رغم أفضلية الضيوف هجومياً في معظم الفترات وهشاشتهم دفاعياً.