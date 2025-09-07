مبابي يجيب.. من بطل «الشامبيونزليج»؟



مدريد (د ب أ)



أجرى النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، مقابلة مع صحيفة (بيلد) الألمانية.

وكان ريال مدريد هو الحدث الأبرز في المقابلة، حيث سئل اللاعب الفرنسي عن الموسم الجديد، وكيف يتعامل معه الفريق داخل الملعب وخارجه.

لم يكن الموسم الماضي كما تخيله مشجعو الريال بعد وصول مبابي لملعب (سانتياغو برنابيو)، حيث ساءت نتائج الفريق تحت قيادة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي رحل عن النادي الملكي، ليتولى المسؤولية المدرب الشاب تشابي ألونسو خلفاً له الآن.

وكان مبابي واضحاً ومختصراً عندما سأله الصحفي عن مدربه الجديد، حيث قال: «كان لدي انطباع رائع عنه، ترى رجلاً يسعى للنجاح، إنه يعرف النادي جيداً لأنه لعب لريال مدريد بنفسه».

أضاف مبابي في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ماركا) الإسبانية: «الفوز بالألقاب هو ما أريده مع ريال مدريد، لقد حققنا بداية جيدة بعد فوزنا في مبارياتنا الثلاث الأولى بالدوري قبل التوقف». أضاف نجم منتخب فرنسا: «يتعين علينا مواصلة العمل، والاجتهاد لأننا ندرك مدى صعوبة الفوز بالألقاب».

ومن أجل الفوز بألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك ودوري أبطال أوروبا، فإنه يتعين العمل بجد، لكن كيليان يدرك مكانته ويعرف أن لريال مدريد تاريخاً متميزاً في دوري أبطال أوروبا، لذلك، عندما سئل عمن سيفوز بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم، لم يتردد، وقال: «أقول دائماً ريال مدريد».

وبعدما فرض الغريم التقليدي برشلونة سيطرته المطلقة في لقاءاته مع ريال مدريد الموسم الماضي، فإن الناديين يخوضان موسماً جديداً لم يحسم فيه كل شيء بعد، فيما يؤكد مبابي: «لقد تعلمنا الكثير من الموسم الماضي، ولكن حان الوقت لإثبات ذلك».

أوضح مبابي: «بالطبع، سيستغرق هذا بعض الوقت، هذا الموسم مهم جداً للنادي، لكننا نتجه أيضاً نحو كأس العالم، لذا فهو مهم أيضاً لجميع اللاعبين الذين يرغبون في الذهاب إلى هناك، بمن فيهم أنا».

وكشف مبابي سراً أنه تلقى ثلاثة عروض للانتقال للدوري الألماني (البوندسليجا)، حينما كان لاعباً في موناكو الفرنسي، حيث قال: «اتصل بي بايرن ميونيخ عندما كنت أصغر سناً، وكان بإمكاني الرحيل عن موناكو، كما طلب بوروسيا دورتموند، وكذلك لايبزج، التعاقد معي، هذه هي الأندية الثلاثة التي أتذكرها فقط».

كما ظهر مبابي في برنامج (تيليفوت) على قناة (تي إف 1)، حيث أعرب عن امتنانه للترحيب الحار الذي حظي به في إسبانيا منذ انضمامه إلى ريال مدريد، وقال كيليان: «أنا سعيد بمكاني الحالي، لقد استوعبت تماماً وصولي إلى مدريد من الرائع أن أتمكن من اللعب هناك، الجميع يعرف أنه كان حلمي».

وتابع: «إسبانيا تمنحني الكثير من الحب والاحترام والتقدير، إنه لأمر رائع، أشعر أنني محظوظ لوجودي هناك، أحاول رد الجميل قدر الإمكان كل يوم».

وألمح مبابي: «أشعر بأنني في حالة جيدة. حصلت على إجازة في العطلة الصيفية، وتمكنت من العمل بشكل جيد، وعدت بأفكار واضحة، إنها مجرد بداية الموسم، والبداية جيدة، كان لدي المزيد من الوقت هذا الصيف، أشعر أنني بحالة جيدة، أنا سعيد».

وأفصح مبابي بأنه قام بالتصويت لمواطنه عثمان ديمبيلي للفوز بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم هذا العام، حيث قال: «بالنسبة لي، يستحقها، أتمنى أن يفوز، لقد دعمته منذ البداية، وهذا طبيعي، بعد ذلك، سنرى ما سيحدث».

وقال: «الأمر ليس بيدنا، كانت هناك أصوات، وسنرى. آمل أن يكون أشرف حكيمي في مكانه المناسب أيضاً، سيكون ذلك رائعاً للاعبين المدافعين، لامين يامال لاعب جيد جداً، لكن لا يمكنني قول أي شيء عن برشلونة». وعما إذا كان يفكر في الفوز بالكرة الذهبية، رد مبابي في ختام حديثه: «إنها في ذهن كل لاعب، إنها تتحقق من خلال الألقاب الجماعية، أنا لا أكسر أي حواجز، إذا كان لدي موسم ناجح، وفزت بالألقاب، فأنا أريد التتويج بها أيضاً، ينبغي علينا التركيز على مساعدة فريقي والفوز بالألقاب».