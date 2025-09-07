«كواليفيكار» يحجز تذكرة «قوس النصر» الفرنسي



عصام السيد (أبوظبي)

حقق «كواليفيكار» لجودلفين أكبر فوز له حتى الآن، وحجز مكانه في سباق قوس النصر الفرنسي «بري دو لارك دو تريومف» بعد أن تغلب على سلسلة من التحديات في سباق «بري نيل» من الفئة الثانية في لونجشامب، فرنسا اليوم.

ومع مشاركته لأول مرة في مسافة ميل ونصف الميل، انطلق وصيف سباق «بري دو جوكي كلوب» من الفئة الأولى بحذر، ليحتل المركز الثالث بفارق طولين خلف «تينيسي ستاد» و«نيتوي» على الحاجز الداخلي.

وحاول ويليام بويك إيجاد مساره بعد 400 متر، لكنه وجد طريقه مسدودًا من قِبل الثنائي المتصدر، مع تقدم «باي سيتي رولر» و«باراتشوتيست» على الجانب الخارجي من المهر الذي يدربه أندريه فابر بعد ذلك بوقت قصير.

ووجد «كواليفيكار» أخيرًا مكانًا له في الفورلنج الأخير، واندفع بقوة نحو خط النهاية ليلحق بـ«باي سيتي رولر» في الخطوات الأخيرة، محققاً فوزاً بارعاً.

