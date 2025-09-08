إسبانيا.. «الاستعراض» في «حفل السداسية»

كولونيا (أ ف ب)



استعرضت إسبانيا وعادت من تركيا بفوز كاسح 6-0، في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال 2026 في كرة القدم.

في قونية وضمن المجموعة الخامسة، قدمت إسبانيا استعراضاً رائعاً بفضل ثلاثية لميكيل ميرينو، وألحقت بتركيا أقسى خسارة على أرضها منذ 4 أبريل 1984، حين سقطت بالنتيجة ذاتها ودياً أمام المجر، ما يجعل مدربها الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في موقف صعب جداً.

وأضاف أبطال أوروبا هذا الانتصار إلى الذي حققوه في مباراتهم الأولى خارج الديار أيضاً على بلغاريا 3-0، فيما منيت تركيا بهزيمة أولى، بعد الفوز افتتاحاً على جورجيا خارج الديار 3-2.

ودخلت إسبانيا اللقاء على خلفية 21 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديداً منذ 22 مارس 2024، حين سقطت ودياً أمام كولومبيا 0-1، من دون احتساب خسارتها نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال، لأن ركلات الترجيح لا تدخل في حسابات الفوز والخسارة.

وبدت في طريقها لمواصلة هذه السلسلة، بعدما تقدمت منذ الدقيقة 6 بتسديدة بعيدة لبيدري، قبل أن يضيف ميرينو الثاني بتسديدة مُحكَمة جميلة، بعد لعبة جماعية مميزة (22).

ورغم بعض المحاولات للطرفين، بقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول، حين أضاف الضيوف الهدف الثالث عبر ميرينو أيضاً بعد عرضية من بيدري (1+45)، مباشرة بعد خسارة نيكولاس وليامز للإصابة واستبداله بفيران توريس الذي عزز تقدمه بلاده مطلع الشوط الثاني، إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من لامين يامال (53).

وواصل ميرينو استعراضه بتسجيله هدفه الشخصي الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (58)، قبل أن يضيف بيدري هدفه الشخصي الثاني والسادس لبلاده بتمريرة من ميكيل أويارسابال (63).