3 دقائق تنقذ ألمانيا من المعاناة!



كولونيا (رويترز)



عانت ألمانيا بطلة العالم أربع مرات لأكثر من ساعة أمام أيرلندا الشمالية، قبل أن تسجل هدفين في غضون ثلاث دقائق بالشوط الثاني، لتحقق الفوز 3-1 ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وفي ظل التعادل 1-1، سجل «البديل» نديم أميري هدفاً في الدقيقة 69، إضافة إلى هدف من ركلة حرة من فلوريان فيرتز، ليضمن الاثنان فوز ألمانيا الأول في المجموعة الأولى، بعد خسارتها المفاجئة 2-صفر أمام سلوفاكيا المضيفة يوم الخميس الماضي في مباراتها الافتتاحية، وهي أول هزيمة لألمانيا خارج أرضها على الإطلاق في تصفيات كأس العالم، وكان هذا أيضاً أول فوز لفريق يوليان ناجلسمان في آخر خمس مباريات.

وقال ناجلسمان مدرب ألمانيا «كان كل شيء يعتمد على الزخم وعدم النظر إلى ما بعد المباراة، أيرلندا الشمالية منافس صعب للغاية، لكن الأهم هو أننا بدأنا المباراة بشكل جيد، وبنشاط كبير، وتقدمنا في النتيجة».

وأضاف: وبعد الاستراحة، استعاد اللاعبون عافيتهم، وفي آخر 30 دقيقة، أظهرنا ما نريد أن نقدمه عبر الكثير من الأداء القوي والحيوية، لا يزال أمامنا الكثير من الخطوات التي يتعين علينا اتخاذها بعد يوم الخميس ولكنني راض عن الفوز».

ويخوض المنتخب الوطني مباراته المقبلة أمام لوكسمبورج في العاشر من أكتوبر قبل أن يسافر إلى أيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

ويتأهل متصدرو المجموعات تلقائياً إلى نهائيات كأس العالم العام المقبل، بينما يخوض أصحاب المركز الثاني جولة فاصلة.

وتتصدر سلوفاكيا المجموعة بست نقاط، تليها أيرلندا الشمالية وألمانيا بثلاث نقاط، أما لوكسمبورج، فتحتل المركز الأخير بلا أي نقاط.

وتعرض أصحاب الأرض لضغوط لتقديم أداء جيد أمام جماهيرهم بعد ثلاث هزائم متتالية في آخر ثلاث مباريات دولية.

ورغم استحواذها على الكرة بنسبة 78 في المئة في الشوط الأول، لم تتمكن ألمانيا من صناعة أي فرص حقيقية للتسجيل، بعد أن وضعهم سيرج جنابري في المقدمة في الدقيقة السابعة، بتسديدة مرت من فوق حارس المرمى بعد انطلاقة رائعة.

وكانت ألمانيا، التي وضعت هدفاً لها يتمثل في الفوز بكأس العالم العام المقبل التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أكثر هجومية من يوم الخميس.

لكن المباراة لم تشهد ذلك إلى سيل من الأهداف كما كان يأمل المشجعون لتعويض خسارتها الأولى، حيث ظل المهاجم الألماني فولتماد بلا أنياب حتى استبداله في الشوط الثاني والدفع بأميري.

وأصبحت أيرلندا الشمالية أكثر جرأة وسجلت في الدقيقة 34 عن طريق تسديدة رائعة من إيزاك برايس باتجاه القائم البعيد من ركلة ركنية، ودخل الألمان غرف تغيير الملابس عقب نهاية الشوط الأول مصحوبين بصيحات وصفارات الاستهجان من المشجعين.

وزادت ألمانيا من وتيرة اللعب بعد مرور ساعة من زمن المباراة، وجنت ثمار ذلك عندما سجّل أميري، الذي أضفى حيوية على أداء الفريق على الفور، هدفا من مسافة قريبة ليعيد أصحاب الأرض إلى المقدمة.

ثم سدد فلوريان فيرتز ركلة حرة رائعة في الزاوية العليا من المرمى في الدقيقة 72 ليحسم المباراة ويدخل البهجة على الجماهير في المدرجات.