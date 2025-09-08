يامال يُسقط جولر في صراع «أساطير المستقبل»!



إسطنبول (د ب أ)



تفوق لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا على أردا جولر، لاعب تركيا وريال مدريد، في أول مواجهة دولية بينهما.

واكتسح المنتخب الإسباني مضيفه التركي 6 - صفر، ضمن منافسات الجولة الثانية بتصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة التي تضم أيضا ًجورجيا وبلغاريا.

وجاءت تلك المواجهة بين الفريقين لتكون الأولى على أرض تركيا منذ أكتوبر عام 2009، حينما ألتقيا في تصفيات كأس العالم 2010، والتي تُوج بها المنتخب الإسباني في نهاية المطاف، بعد تغلبه على هولندا 1- صفر في المباراة النهائية.

وحينما أقيمت تلك المباراة في عام 2009، كان أردا جولر يبلغ من العمر أربعة أعوام، فيما كان لامين يامال لا يزال في الثانية من عمره، ولكن بعد 15 عاماً أصبح كلاهما أحد المتنافسين على قمة كرة القدم العالمية في جيل جديد مختلف تماماً.

ومنذ ظهوره للمرة الأولى مع برشلونة في عام 2022، خطف لامين يامال الأنظار إليه بموهبته ومهارته الكبيرة، وتُوج بجائزة أفضل لاعب شاب في العالم العام الماضي، كما سارع برشلونة إلى حماية لاعبه من تهافت الأندية الأوروبية الكبرى على ضمه، ليوقع معه عقداً حتى يونيو من عام 2031 .

ولم يقتصر تألق يامال على مستوى برشلونة فقط، بل امتد للمنتخب الإسباني الذي قاده للتتويج بلقب كأس أمم أوروبا العام الماضي بألمانيا، بعد نهائي مثير أمام إنجلترا، وقدم يامال بطولة رائعة.

على الجانب الآخر، تألق أردا جولر مع فناربخشة قبل أن يتعاقد معه ريال مدريد في صيف عام 2023، لكنه ظل حبيس مقاعد البدلاء لفترة طويلة تحت قيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني السابق للفريق الملكي.

وتسبب ذلك في انتقادات عديدة من الجماهير التركية لأنشيلوتي عبر وسائل الإعلام، حيث يعد جولر «20 عاماً» أكثر اللاعبين شعبية في بلاده، وبات الأمل الذي تتعلق به الجماهير من أجل تحقيق إنجاز جديد والتأهل لكأس العالم 2026، بعد أداء رفيع المستوى في أمم أوروبا العام الماضي، حيث خرج الفريق من دور الثمانية بصعوبة على يد المنتخب الهولندي بخسارته 2-3، وكانت مواجهة تركيا وإسبانيا مساء الأحد، هي الثالثة التي يلعب فيها كلاهما في مواجهة بعضهما أساسيين، حيث لم يكن جولر خياراً أساسياً في معظم مواجهات «الكلاسيكو» السابقة في عهد أنشيلوتي، لكنه شارك منذ بداية لقاء نهائي كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، والتي تفوق فيها يامال وفاز برشلونة 3-2، بالإضافة إلى المواجهة الأخرى ببطولة الدوري في الموسم ذاته، والتي فاز بها برشلونة 4-3.