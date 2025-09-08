الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بايرن ميونيخ يرفض تفعيل شراء نيكولاس جاكسون

بايرن ميونيخ يرفض تفعيل شراء نيكولاس جاكسون
8 سبتمبر 2025 10:24

 
ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«زي روبرتو» يبهر المعجبين في سن الـ51!
فرانكفورت ينتظر نهاية العام لتحديد مصير جوتزه


يبدو أن نيكولاس جاكسون في طريقه للعودة لفريقه تشيلسي الإنجليزي، بعد أن كشف رئيس نادي بايرن ميونيخ الشرفي تفاصيل إعارته إلى بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).
وانضم الدولي السنغالي لبايرن على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد فقدانه مكانه في قلعة (ستامفورد بريدج).
وكاد جاكسون «24 عاماً»، أن يرى الصفقة تنهار أمامه، عندما حاولت إدارة تشيلسي إنهاء المفاوضات مع مسؤولي بايرن عقب إصابة ليام ديلاب، لاعب الفريق الأزرق، أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.
واختار تشيلسي بدلاً من ذلك ضم مارك جويو، لاعب سندرلاند الإنجليزي، وسمح لجاكسون بالرحيل، لكن يبدو أن عودة المهاجم إلى إنجلترا مسألة وقت فقط.
وكشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ الشرفي، أن خيار تفعيل انتقال جاكسون الدائم لن يحدث.
واعترف هونيس بأنه لكي يبقى لاعب فياريال الإسباني السابق في ملعب (أليانز أرينا)، فإنه سيحتاج إلى المشاركة أساسياً في 40 مباراة هذا الموسم.
وصرح هونيس لقناة (شبورت 1 دوبا): «اللاعب ووكيله يساهمان بمبلغ 3 ملايين يورو (6ر2 مليون جنيه إسترليني)، لذا ندفع 5. 13 مليون يورو (71. 11 مليون جنيه إسترليني) رسوم إعارة.
وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا صن) البريطانية: «بالتأكيد لن يكون هناك عقد دائم معه».
وشدد هونيس «هذا لن يحدث إلا إذا لعب 40 مباراة من البداية، ولن يحدث أبداً»، بايرن ميونخ بدأ بالفعل مباراتين من موسم الدوري الألماني، ولم يتبق سوى 32 مباراة، نظراً لوجود 18 فريقا فقط في المسابقة.
ويشارك فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أيضاً في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، لذا ستكون هناك مباريات إضافية لجاكسون ليبدأ أساسياً.
لكن كومباني عادة ما يبدأ بمهاجم واحد فقط، وليس لديه سبب لاستبعاد هاري كين الهداف التاريخي في الوقت الحالي.
ولم يتوقف قائد منتخب إنجلترا عن التسجيل منذ انتقاله إلى ألمانيا عام 2023، حيث أحرز 91 هدفاً في 100 مباراة فقط مع بايرن، ولديه ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، في المقابل، سجل جاكسون 30 هدفا فقط في 81 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
تشيلسي
الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©