بايرن ميونيخ يرفض تفعيل شراء نيكولاس جاكسون



ميونيخ (د ب أ)



يبدو أن نيكولاس جاكسون في طريقه للعودة لفريقه تشيلسي الإنجليزي، بعد أن كشف رئيس نادي بايرن ميونيخ الشرفي تفاصيل إعارته إلى بايرن ميونيخ، حامل لقب بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليجا).

وانضم الدولي السنغالي لبايرن على سبيل الإعارة في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة، بعد فقدانه مكانه في قلعة (ستامفورد بريدج).

وكاد جاكسون «24 عاماً»، أن يرى الصفقة تنهار أمامه، عندما حاولت إدارة تشيلسي إنهاء المفاوضات مع مسؤولي بايرن عقب إصابة ليام ديلاب، لاعب الفريق الأزرق، أمام فولهام بالدوري الإنجليزي الممتاز.

واختار تشيلسي بدلاً من ذلك ضم مارك جويو، لاعب سندرلاند الإنجليزي، وسمح لجاكسون بالرحيل، لكن يبدو أن عودة المهاجم إلى إنجلترا مسألة وقت فقط.

وكشف أولي هونيس، رئيس بايرن ميونيخ الشرفي، أن خيار تفعيل انتقال جاكسون الدائم لن يحدث.

واعترف هونيس بأنه لكي يبقى لاعب فياريال الإسباني السابق في ملعب (أليانز أرينا)، فإنه سيحتاج إلى المشاركة أساسياً في 40 مباراة هذا الموسم.

وصرح هونيس لقناة (شبورت 1 دوبا): «اللاعب ووكيله يساهمان بمبلغ 3 ملايين يورو (6ر2 مليون جنيه إسترليني)، لذا ندفع 5. 13 مليون يورو (71. 11 مليون جنيه إسترليني) رسوم إعارة.

وأضاف في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ذا صن) البريطانية: «بالتأكيد لن يكون هناك عقد دائم معه».

وشدد هونيس «هذا لن يحدث إلا إذا لعب 40 مباراة من البداية، ولن يحدث أبداً»، بايرن ميونخ بدأ بالفعل مباراتين من موسم الدوري الألماني، ولم يتبق سوى 32 مباراة، نظراً لوجود 18 فريقا فقط في المسابقة.

ويشارك فريق المدرب البلجيكي فينسنت كومباني أيضاً في دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا، لذا ستكون هناك مباريات إضافية لجاكسون ليبدأ أساسياً.

لكن كومباني عادة ما يبدأ بمهاجم واحد فقط، وليس لديه سبب لاستبعاد هاري كين الهداف التاريخي في الوقت الحالي.

ولم يتوقف قائد منتخب إنجلترا عن التسجيل منذ انتقاله إلى ألمانيا عام 2023، حيث أحرز 91 هدفاً في 100 مباراة فقط مع بايرن، ولديه ثلاثة أهداف في الدوري هذا الموسم، في المقابل، سجل جاكسون 30 هدفا فقط في 81 مباراة مع تشيلسي في جميع المسابقات.