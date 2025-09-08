بلجيكا.. «الصحوة مستمرة»



أندرلخت (أ ف ب)



واصلت بلجيكا صحوتها بفوزها الكبير على ضيفتها كازاخستان بستة أهداف، بينها ثنائية لكل من المخضرم كيفن دي بروين وجيريمي دوكو، في أندرلخت، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة العاشرة للتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وانتظر «الشياطين الحمر» الدقيقة 42 لافتتاح التسجيل عبر صانع الألعاب المنتقل حديثاً من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى نابولي الإيطالي دي بروين، بعد تمريرة من لاعب وسط أتالانتا الإيطالي شارل دي كيتلار، قبل أن يضيف الجناح دوكو الثاني بعد دقيقتين، إثر تمريرة من دي بروين، زميله السابق في السيتي.

وعمقت بلجيكا جراح ضيفتها مطلع الشوط الثاني بهدفين في تسع دقائق، الأول في الدقيقة 51 بواسطة لاعب وسط رينجرز الأسكتلندي نيكولاس راسكين، إثر تمريرة من دوكو الذي أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لـ «الشياطين الحمر»، بعد تمريرة من دي كيتلار (60).

وحذا دي بروين حذو دوكو بتسجيله هدفه الشخصي الثاني والخامس لمنتخب بلاده في الدقيقة 84، إثر تمريرة من لاعب وسط ميلان الإيطالي أليكسي سالماكرز الذي مرر أيضاً كرة حاسمة اختتم المدافع المخضرم لليل الفرنسي توما مونييه المهرجان بالهدف السادس في الدقيقة 87.

وحققت بلجيكا فوزها الثالث توالياً بعد بدايتها المتعثرة أمام مضيفتها مقدونيا الشمالية (1-1)، حيث تغلبت على ويلز 4-3 وليشتنشتاين 6-0.

وصعدت بلجيكا إلى المركز الثاني برصيد 10 نقاط من أربع مباريات بفارق الأهداف أمام ويلز التي تراجعت إلى المركز الثالث علماً أنها لعبت مباراة أكثر.

وتتخلف بلجيكا بفارق نقطة واحدة عن مقدونيا الشمالية التي استعادت الصدارة بفوزها الكبير على ضيفتها ليشتنشتاين 5-0 في سكوبيي.

ووجدت مقدونيا الشمالية صعوبة كبيرة في الشوط الأول، وحسمته بهدف وحيد سجله لاعب وسط نابولي الإيطالي أليف الماس في الدقيقة 15.

وعزز لاعب وسط قونيا سبور التركي إينيس باردهي تقدم أصحاب الأرض مطلع الشوط الثاني (52)، وأضاف مهاجم كوجايلي سبور التركي داركو شورلينوف الهدف الثالث بعد أربع دقائق.

وانتظرت مقدونيا الشمالية الدقائق الأخيرة لتعزيز تقدها بهدفين سجلهما ليريم قاميلي، بديل شورلينوف (82)، ولوكا ستانكوفسكي، بديل الماس (90).

وهو الفوز الثالث لمقدونيا الشمالية من خمس مباريات، فاستعادت الصدارة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام بلجيكا وويلز التي انتزعتها بفوزها على كازاخستان 1-0 في مباراتها الخامسة في التصفيات.