الرياضة

تكريم هوملز بـ «صور الحياة»

تكريم هوملز بـ «صور الحياة»
8 سبتمبر 2025 10:59

 
كولونيا (د ب أ)

قام الاتحاد الألماني لكرة القدم بتكريم اللاعب المعتزل ماتس هوملز، قبل مباراة منتخب ألمانيا «الماكينات» أمام ضيفه أيرلندا الشمالية، بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 وتلقى هوملز، الذي تُوج بكأس العالم عام 2014 بالبرازيل، إطاراً كبيراً يضم صوراً من مسيرته الكروية من بيرند نويندورف، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، ورودي فولر، المدير الرياضي.
وتم عرض لافتة كبيرة كتب عليها «مبدع، متميز، ملتزم، قوي»، وهتف آلاف المشجعين في كولونيا باسم هوملز، كما تم عرض عبارة «شكراً لك يا ماتس» على شاشات في الملعب.
واختتم هوملز «36 عاماً» مسيرته الكروية في مايو الماضي مع روما الإيطالي، حيث تُوج بخمسة ألقاب في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند (2011، 2012) وبايرن ميونيخ (2017، 2018، 2019).

