الرياضة

توتنهام يرفض عرضين للبيع!

توتنهام يرفض عرضين للبيع!
8 سبتمبر 2025 11:08

لندن (د ب أ)


ذكر نادي توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، أنه «رفض بشكل قاطع» عرضين للاستحواذ على النادي، مؤكداً أن النادي المنافس بالدوري الإنجليزي الممتاز «غير معروض للبيع». 

وتنحى دانييل ليفي عن منصبه رئيساً للنادي الخميس الماضي، بعد أن طلب منه مغادرة المنصب الذي شغله منذ عام 2001، من قبل مالكي الأغلبية «إي إن أي سي»، التابعة لصندوق عائلة لويس.
هذا أدى لتكهنات بشأن محاولة استحواذ على توتنهام، حيث ارتبط اسم المالكة السابقة المشاركة لنيوكاسل أماندا ستافلي مراراً بمحاولة لشراء النادي اللندني الشمالي عبر شركة «بي سي بي إنترناشيونال فاينانس»، خلال الأشهر الـ12 الماضية.
في بيان أكد مجلس إدارة توتنهام أنه «تلقى ورفض بشكل قاطع تعبيرات أولية منفصلة عن الاهتمام تتعلق بمقترحات للاستحواذ على كامل رأس المال الصادر والمزمع إصداره لشركة «إي إن أي سي» من: (1) بي سي بي إنترنانسيونال فاينانس، و(2) تحالف من المستثمرين بقيادة الدكتور روجر كينيدي وونج-فاي نج عبر شركة فايرهوك هولينجز ليميتد».
وأضاف البيان: «يؤكد مجلس إدارة النادي وشركة إي إن أي سي أن توتنهام غير معروض للبيع، وأن إي إن أي سي ليست لديها أي نية لقبول أي عرض من هذا النوع للاستحواذ على حصتها في النادي».
وعلمت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن صندوق عائلة لويس منفتح على الاستثمار الخارجي، لكن بعد أن دعا ليفي إلى الاستقالة في خطوة تهدف إلى مساعدة توتنهام على تحقيق «المزيد من الانتصارات وبوتيرة أكبر»، فإن التركيز الأساسي للشركة المالكة للأغلبية ينصب على توفير الدعم اللازم لرئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي الجديد بيتر تشارينجتون، والرئيس التنفيذي فيناي فنكاتيشام، والمدرب توماس فرانك - وجميعهم تم تعيينهم في عام 2025 - من أجل تحقيق نجاح أكبر على أرض الملعب.

