الرياضة

هيولماند «المرشح الأقوى» لتدريب ليفركوزن

هيولماند «المرشح الأقوى» لتدريب ليفركوزن
8 سبتمبر 2025 11:30

 
برلين (د ب أ)

ذكرت تقارير إعلامية ألمانية، أن كاسبر هيولماند، مدرب المنتخب الدنماركي لكرة القدم السابق، أصبح المرشح الأبرز لتولي تدريب باير ليفركوزن الألماني، وأن المفاوضات تسير بشكل جيد مع المدرب صاحب الـ53 عاماً.
وكان ليفركوزن، وصيف الموسم الماضي من الدوري الألماني، أقال إريك تن هاج يوم الاثنين الماضي بعد مباراتين فقط من الدوري.
وكان هيولماند تولى تدريب المنتخب الدنماركي في الفترة من 2020 إلى 2024 وتولى تدريب فريق ماينز في السابق في موسم 2014 - 2015 ويلتقي ليفركوزن في مباراته المقبلة مع آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة المقبل.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
الدنمارك
