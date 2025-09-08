الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

توخيل يثق في قدرات كين قبل «مونديال 2026»

توخيل يثق في قدرات كين قبل «مونديال 2026»
8 سبتمبر 2025 11:35

لندن (د ب أ)

لا يشك توماس توخيل، المدير الفني لمنتخب إنجلترا لكرة القدم، في قدرة النجم المخضرم هاري كين، حيث ينتظر بفارغ الصبر رؤية من يتألق، في ظل تفكير المدرب الألماني في خياراته الهجومية بكأس العالم 2026.
وتمكن كين «32 عاماً» من معادلة رصيد النجم الأسطوري بوبي مور، حينما خاض مباراته الدولية الـ108، وذلك خلال فوز إنجلترا 2 - صفر على أندورا في التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال المقبل.
وسدد كين، الذي لم يقدم أداء يذكر في المباراة، تسديدتين فقط، وقام بـ12 لمسة للكرة ضد منتخب أندورا في اللقاء، الذي جرى على ملعب (فيلا بارك)، لكن توخيل لم يظهر أي قلق بشأن مستوى هداف بايرن ميونيخ الألماني.
وقال مدرب إنجلترا في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «أعتقد، كما هو الحال دائماً في بداية الموسم، أن كل لاعب يحاول فقط إيجاد إيقاعه الخاص، وهو ما يقوم به».
وأضاف: «لقد سجل بالفعل أربعة أو خمسة أهداف لبايرن ميونيخ، لذا فهو جاهز، لا شك في ذلك».
وشارك كين في مباراة السبت، وسيقود الفريق مجدداً في المباراة المقبلة الثلاثاء أمام صربيا، ضمن المجموعة الحادية عشرة بالتصفيات في بلجراد.
ويعد أولي واتكينز هو المهاجم الوحيد الآخر في التشكيلة الإنجليزية، مع استبعاد إيفان توني ودومينيك سولانكي من مباريات سبتمبر الدولية.
وعندما سئل توخيل عما إذا كانت إنجلترا تملك خيارات كافية في مركز المهاجم، أجاب: «نعم، لدينا الكثير من الخيارات».
وأوضح «لدينا أولي، وهاري، وماركوس (راشفورد) وهم قادرون على قيادة خط الهجوم، وجارود بوين بمقدوره اللعب هناك أيضاً، وأنتوني جوردون لعب في هذا المركز مع نيوكاسل، أعتقد ذلك».
وتابع: «فيل فودين قادر على اللعب في مركز المهاجم، ومورجان روجرز قادر على اللعب هناك، دعونا نرى من سيتألق ويتألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، أو في أي مكان آخر ويبدأ بالتسجيل، ولكن نعم، لدينا قوة هجومية كافية في المونديال».
ويحلق منتخب إنجلترا في صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى، متفوقاً بفارق 5 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب صربيا، الذي لعب 3 لقاءات فقط.

 

 

