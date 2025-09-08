«الفيفا» يراجع قضية مدافع النصر السعودي!



مدريد (د ب أ)



يحاول نادي أتليتك بيلباو الإسباني، إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعدم ارتكاب خطأ إداري في إجراءات التعاقد مع آيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي.

أوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن نظام الانتقالات العالمي «تي إم إس» يتم تزويده بالمعلومات من الناديين، وإذا كانت الإجراءات سليمة، فإن «الفيفا» يتولى إدارة الإجراءات اللازمة لإتمام الانتقال.

وأضافت أن مسؤولي بلباو طالبوا الاتحاد الدولي بإعادة النظر في القرار، في محاولة لإثبات أن الخطأ في الإجراءات لم يكن خطأً من النادي الإسباني، بل إنهم تصرفوا بشكل صحيح.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد مراجعة هذه القضية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، بمجرد أن يتلقى كافة المستندات المطلوبة من بلباو، لإتمام صفقة انتقال تبدو شبه مستحيلة.

أكدت (ماركا) أن الحالات السابقة المماثلة لا تدعم حدوث تغيير، استناداً إلى الأدلة المتاحة، وإجراءات مسؤولي النصر.

ويدرس نادي أتليتك بلباو التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).

وأوضحت الصحيفة في ختام تقريرها بأنه لا سبيل للانتقال الحر بالنسبة للابورت، ولكن هذا الإجراء لا يكون ساري المفعول إذا تم فسخ التعاقد قبل إغلاق باب الانتقالات.