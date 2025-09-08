الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الفيفا» يراجع قضية مدافع النصر السعودي!

«الفيفا» يراجع قضية مدافع النصر السعودي!
8 سبتمبر 2025 11:37

 
مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«سيدات النصر» يعوضن خيبة «أصدقاء رونالدو» بلقب السوبر السعودي
الهلال يتعاقد مع حارس ليون


يحاول نادي أتليتك بيلباو الإسباني، إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعدم ارتكاب خطأ إداري في إجراءات التعاقد مع آيمريك لابورت، مدافع النصر السعودي.
أوضحت صحيفة (ماركا) الإسبانية أن نظام الانتقالات العالمي «تي إم إس» يتم تزويده بالمعلومات من الناديين، وإذا كانت الإجراءات سليمة، فإن «الفيفا» يتولى إدارة الإجراءات اللازمة لإتمام الانتقال.
وأضافت أن مسؤولي بلباو طالبوا الاتحاد الدولي بإعادة النظر في القرار، في محاولة لإثبات أن الخطأ في الإجراءات لم يكن خطأً من النادي الإسباني، بل إنهم تصرفوا بشكل صحيح.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بصدد مراجعة هذه القضية يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، بمجرد أن يتلقى كافة المستندات المطلوبة من بلباو، لإتمام صفقة انتقال تبدو شبه مستحيلة.
أكدت (ماركا) أن الحالات السابقة المماثلة لا تدعم حدوث تغيير، استناداً إلى الأدلة المتاحة، وإجراءات مسؤولي النصر.
ويدرس نادي أتليتك بلباو التقدم باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس).
وأوضحت الصحيفة في ختام تقريرها بأنه لا سبيل للانتقال الحر بالنسبة للابورت، ولكن هذا الإجراء لا يكون ساري المفعول إذا تم فسخ التعاقد قبل إغلاق باب الانتقالات.

 

السعودية
الدوري السعودي
النصر السعودي
بيلباو
إيمريك لابورت
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©