الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ثاني القمزي مديراً لفريق أبوظبي للزوارق السريعة

ثاني القمزي مديراً لفريق أبوظبي للزوارق السريعة
8 سبتمبر 2025 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن تعيين ثاني القمزي مديراً لفريق أبوظبي للزوارق السريعة، في خطوة تهدف إلى تعزيز مسيرة الفريق وتطوير أدائه، خلال المرحلة المقبلة.
ويأتي اختيار القمزي نظرا للخبرة الكبيرة التي يملكها في مجال رياضة الزوارق السريعة، وما حققه من حضور لافت على الساحة الدولية لاعباً بارز وصاحب إنجازات ممتدة لسنوات طويلة، الأمر الذي جعله من أبرز الكفاءات الوطنية في هذا المجال.
وأكد النادي أن الثقة التي مُنحت لثاني القمزي تنطلق من قناعة راسخة بقدرته على إحداث نقلة نوعية في مسيرة الفريق، وتطوير إمكاناته الفنية والإدارية، بما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي، واحدة من أبرز العواصم العالمية في الرياضات البحرية.
ومن المنتظر أن يباشر القمزي مهامه الجديدة مع الفريق استعداداً للاستحقاقات القادمة، حيث يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية استراتيجيته الرامية إلى ترسيخ ريادة الدولة في البطولات العالمية، وصناعة جيل جديد من الأبطال الإماراتيين في مختلف المنافسات.

