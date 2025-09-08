منتخب الجودو يخوض 30 مباراة تجريبية في طوكيو

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ منتخب الجودو تدريباته في ضيافة «جامعة توكاي في طوكيو»، بالتعاون مع الاتحاد الياباني، ضمن اتفاقية بين شباب البلدين، ويستمر المعسكر إلى 25 سبتمبر الحالي، استعداداً لبطولة «جراند برى» بالصين من 26 إلى 28 سبتمبر، بمشاركة 26 دولة، من بينها الإمارات والبحرين وجيبوتي، ويتضمن معسكر طوكيو إقامة 30 مباراة تجريبية لمنتخبنا خلال أسبوعين.

وتعقب بطولة الصين المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة بالعاصمة السعودية الرياض، من 7 إلى 10 نوفمبر، ويدخل المنتخب بعدها معسكر أبوظبي، استعداداً لبطولة أبوظبي جراند سلام بصالة أرينا مبادلة من 27 إلى 29 نوفمبر، والمؤهلة إلى دورة ألعاب «لوس أنجلوس 2028».

وضمت قائمة منتخبنا لبطولة الصين 5 لاعبين هم سيمون قسطنطين «وزن تحت 60 كجم»، وكريم عبد اللطيف وناجي يزبيك «وزن تحت 73 كجم»، وعمر مراد «وزن تحت 81 كجم»، وسليمان إبراهيم «وزن تحت 90 كجم».

وطالب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، البعثة بضرورة الاستفادة القصوى من فترة الإعداد في طوكيو، وبذل المزيد من الجهد، وتحقيق النتائج الإيجابية.