ماكلروي يحتفل بـ«اللقب 20» في «السباق إلى دبي»



دبي (الاتحاد)



قطع روري ماكلروي خطوة كبيرة نحو الاحتفاظ بلقب بطل موسم جولة «دي بي ورلد» الذي يقام تحت التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» للعام الرابع على التوالي، والفوز للمرة السابعة إجمالاً، بفضل فوزه في بطولة أمجين أيرلندا المفتوحة، وهو اللقب الشخصي الـ20 في مسيرته بالجولة.

ورفع ماكلروي إجمالي رصيده في التصنيف العالمي لـ«السباق إلى دبي» إلى 3992 نقطة في الصدارة، بفارق كبير عن الإنجليزي ماركو بينج صاحب المركز الثاني برصيد 2743 نقطة، وذلك مع تبقي 8 بطولات فقط على ختام الموسم في الإمارات.

وكسب ماكلروي بفضل هذا اللقب جائزة تتجاوز حاجز مليون دولار، وجاء فوز الأيرلندي الشمالي للمرة الثانية بلقب بطولة أيرلندا المفتوحة بعد عام 2016، وسط مساندة جماهيرية كبيرة، وبعد منافسة شرسة ضد السويدي جواكيم لاجيرجرين، إذ تساويا برصيد 17 ضربة تحت المعدل في ختام الجولات الأربع الرئيسية للبطولة، ثم تفوق ماكلروي في الجولات الفاصلة برصيد 12 ضربة تحت المعدل مقابل 13 ضربة تحت المعدل لمنافسه.

وكانت اللقطات الأبرز في طريق ماكلروي نحو الفوز باللقب في الجولة الرابعة، بداية مع الضربة التي بدا، وكأنها غادرت الحفرة، ثم عادت لتسكن فيها عند الحفرة 13، ولاحقاً عندما نجح في تسجيل ضربة شبه مستحيلة لينهي الحفرة 18 والأخيرة بنتيجة «الإيجل»، عندما كان على بعد ضربتين عن لاجيرجرين، ويفرض عليه التعادل وخوض الجولات الفاصلة.

وقال ماكلروي: «أشعر بأنني محظوظ لأنني تمكّنت من فعل ذلك أمام هؤلاء الجماهير، وكان الدعم رائعاً طوال الأسبوع، وسعيد لأنني تمكّنت من اللعب بهذه الطريقة وتحقيق الفوز».

ويُعد الفوز إنجازاً آخر في موسم ماكلروي بعد فوزه ببطولة الماسترز في أبريل، لينضم إلى القائمة التاريخية بالفوز بجميع البطولات الأربع الكبرى في مسيرته

واستفاد لاجيرجرين من حصوله على المركز الثاني في البطولة، بنيله 555 نقطة، ليتقدم إلى المركز 18 في تصنيف «السباق إلى دبي» هذا الموسم، بإجمالي 1267 نقطة.

وأنعش «الثنائي» الإسباني رافا كابريرا بيلو وأنخيل هيدالجو آمالهما بالتأهل إلى التصفيات الختامية، بعد حصولهما على المركز الثالث برصيد 15 ضربة تحت المعدل، ليكسب كل لاعب 281 نقطة، وتقدم بيلو إلى المركز 63 في تصنيف «السباق إلى دبي» برصيد 646 نقطة، وهيدالجو إلى المركز 73 برصيد 536 نقطة.

يذكر أن الموسم الحالي لجولة «دي بي ورلد» يطوف العالم تحت شعار «السباق إلى دبي»، مع إقامة 42 بطولة على الأقل في 26 دولة بمختلف القارات، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام في الإمارات، بداية مع بطولة أبوظبي «إتش إس بي سي» التي تقام في نادي ياس لينكس من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ويتأهل أصحاب المراكز الـ50 الأوائل إلى بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف من 13 إلى 16 نوفمبر.