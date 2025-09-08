«الشاهين» يطيح «الأقوياء» في «بري دراجون»



عصام السيد (أبوظبي)



أكد المهر «إتش إم الشاهين» لهلال العلوي، بإشراف المدربة إليزابيث بيرنارد، وقيادة الفارس الإيطالي كريستيان ديمورو، أنه «نجم النجوم»، حين حقق فوزاً سهلاً على نخبة من الخيول القوية، في سباق بري دراجون للفئة الأولى، بمضمار باريس لونجشامب الفرنسي.

واتسم السباق البالغ طوله 2000 متر بالتنافسية الحقيقية، حيث حدّد الزوير «فريد تكساس» من الشقب إيقاع السباق، واستقرّ الفرسان في صفٍّ واحدٍ بالترتيب التالي، جعفر «داحس»، لوسيل «المرتجز»، إتش إم الشاهين «المرتجز»، ومشرف «داحس».

وعند علامة الـ400 متر، شنّ «لوسيل» هجومه في منتصف المضمار، ولم يترك له فارس «إتش إم الشاهين» المجال، ولم تكن هناك منافسة حقيقية، عندما أطلق كريستيان ديمورو له العنان، وانطلق «إتش إم الشاهين» بسرعة من دون عناء، ولم يضطرّ فارسه إلى بذل أي جهد، وببساطة، استخدم الفارس الإيطالي المقيم في شانتييه وبسهولة يديه وكعبيه، من دون اللجوء إلى السوط، ولم يكن لديه ما يخشاه ليتفوق بفارق أربعة أطوال ونصف، وحلّ «لوسيل» ثانياً، وخلفه «مشرف» ثالثاً بفارق أربعة أطوال ونصف أخرى، وسجل البطل زمناً 2:11:58 دقيقة.

وأكثر من أي وقت مضى، يبدو الجواد الرحالة «إتش إم الشاهين» الذي تدربه إليزابيث برنارد في لاتيست مرشحاً للفوز بكأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة «الفئة الأولى»، المقرر إقامتها في 5 أكتوبر في باريس لونجشامب، في نفس يوم سباق جائزة قطر قوس النصر الفرنسي «الفئة الأولى».

وقالت إليزابيث برنارد، مدربة الحصان إتش إم الشاهين: «إنه بطل حقيقي، ستكون معركة حامية الوطيس يوم الآرك في كأس قطر العالمي للخيول العربية الأصيلة، أشعر بالاطمئنان، لا أقول إنني سأفوز خلال شهر، حتى لو كنتُ مؤمنة بذلك منذ ثلاثة أشهر، كل شيء يناسبه من ميدان سباق والطقس، إنه بطل الأبطال، سيبقى الحصان في شانتييه تحت رعايتي ومع خيولي لمدة شهر، حتى لا يضطر إلى التنقل ذهاباً وإياباً إلى لا تيست، وربما تقولون إنني مجنونة، ولكنني واثقة من أنه سيتفوق على «الغدير» في كأس العالم.

وقال كريستيان ديمورو، فارس «إتش إم الشاهين: «أتطلع بشوق إلى مشاهدة المواجهة بعد شهر مع «الغدير»، فهما ببساطة نجما جيلهما، كان اليوم بمثابة تدريب عام له، مما يسمح له بالوصول بكامل لياقته لسباقه في أوائل أكتوبر، على مدار مسيرتي، قمت بقيادة العديد من الخيول العربية الأصيلة، ولكن منذ أن بدأت المهمة معه أصبح متميزاً، وفي السباق يفعل المطلوب منه، والمدربة إليزابيث برنارد تقدم أداءً رائعاً معه».