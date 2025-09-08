الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنيسيموفا تقفز 5 مراكز

أنيسيموفا تقفز 5 مراكز
8 سبتمبر 2025 12:55

 
لندن (د ب أ)


تقدمت الأميريكية أماندا أنيسيموفا 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الصادر من الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد وصولها إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس.
وخسرت أنيسيموفا المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة، أمام البيلاروسية أينا سابالينكا، التي حافظت على صدارة التصنيف، بنتيجة 3- 6 و6 -7.
ولم تشهد قائمة المصنفات العشرة الأوائل تغييرات كثيرة باستثناء تقدم أنيسيموفا، وتراجع الأميركية جيسكيا بيجولا ثلاثة مراكز لتحتل المركز السابع، وتراجع الصينية شينج كينوين مركزين لتحتل المركز التاسع. 

أخبار ذات صلة
سينر يُظهر شخصية البطل رغم الخسارة في «فلاشينج ميدوز»!
ألكاراز بطل «فلاشينج ميدوز» في «نهائي الثأر»!

واعتلى الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعد تتويجه ببطولة أميركا المفتوحة.
وتمكّن اللاعب الإسباني من إزاحة الإيطالي يانيك سينر من صدارة التصنيف، التي احتلها لـ65 أسبوعاً، بعدما تغلّب عليه في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس 6 -2 و3 -6 و6 -1 و6 - 4.
وعاد ألكاراز إلى القمة للمرة الأولى منذ عام 2023، بعدما حصد ثاني ألقابه في بطولة أميركا المفتوحة، وسادس ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).
ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل تغييرات كبيرة باستثناء صعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز، وذلك بعد انطلاقته في بطولة أميركا المفتوحة، التي ودعها من الدور قبل النهائي، ليحتل المركز الرابع، وتراجع الأميركي تايلور فريتز مركزاً، فيما تراجع البريطاني جاك دريبر مركزين، وقفز الإيطالي لورينزو موسيتي مركزاً.

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
أرينا سابالينكا
أماندا أنيسيموفا
كارلوس ألكاراز
يانيك سينر
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©