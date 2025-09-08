أنيسيموفا تقفز 5 مراكز



لندن (د ب أ)



تقدمت الأميريكية أماندا أنيسيموفا 5 مراكز دفعة واحدة في التصنيف الصادر من الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، وذلك بعد وصولها إلى نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وخسرت أنيسيموفا المباراة النهائية لبطولة أميركا المفتوحة، أمام البيلاروسية أينا سابالينكا، التي حافظت على صدارة التصنيف، بنتيجة 3- 6 و6 -7.

ولم تشهد قائمة المصنفات العشرة الأوائل تغييرات كثيرة باستثناء تقدم أنيسيموفا، وتراجع الأميركية جيسكيا بيجولا ثلاثة مراكز لتحتل المركز السابع، وتراجع الصينية شينج كينوين مركزين لتحتل المركز التاسع.

واعتلى الإسباني كارلوس ألكاراز صدارة التصنيف الصادر من الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، بعد تتويجه ببطولة أميركا المفتوحة.

وتمكّن اللاعب الإسباني من إزاحة الإيطالي يانيك سينر من صدارة التصنيف، التي احتلها لـ65 أسبوعاً، بعدما تغلّب عليه في نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس 6 -2 و3 -6 و6 -1 و6 - 4.

وعاد ألكاراز إلى القمة للمرة الأولى منذ عام 2023، بعدما حصد ثاني ألقابه في بطولة أميركا المفتوحة، وسادس ألقابه في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

ولم تشهد قائمة العشرة الأوائل تغييرات كبيرة باستثناء صعود الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز، وذلك بعد انطلاقته في بطولة أميركا المفتوحة، التي ودعها من الدور قبل النهائي، ليحتل المركز الرابع، وتراجع الأميركي تايلور فريتز مركزاً، فيما تراجع البريطاني جاك دريبر مركزين، وقفز الإيطالي لورينزو موسيتي مركزاً.