الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدافع ليفربول يلمح إلى اهتمام ريال مدريد

مدافع ليفربول يلمح إلى اهتمام ريال مدريد
8 سبتمبر 2025 12:57

مدريد (د ب أ)

أخبار ذات صلة
لياقة إيزاك وراء الظهور الباهت
يوفنتوس «نيكست جين».. ماكينة تصدير المواهب


ألمح الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي، إلى وجود اهتمام بضمه لصفوف ريال مدريد الإسباني.
ويعد كوناتي من أهم أهداف ريال مدريد لدعم صفوفه العام المقبل مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول، فيما يظل تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي محل شك.
ويشكّل ذلك الوضع ثغرةً يمكن لريال مدريد استغلالها، وسُئل المدافع الفرنسي الدولي عن ذلك في لقاء مع صحيفة «تيليفوت».
وسأل صحفي «تيليفوت» كوناتي عن الأخبار التي ربطته بريال مدريد في الصحافة الإسبانية، والتي تتحدث عن كون مبابي يحاول الضغط عليه للتوقيع مع الفريق العام المقبل، فابتسم، وقال: «نعم كيليان مبابي يتصل بي كل ساعتين».
وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول العام المقبل وترغب العديد من الأندية ومنها ريال مدريد في ضمه وتقوم بمراقبة واحد من أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية حالياً.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
إبراهيما كوناتي
ريال مدريد
كيليان مبابي
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©