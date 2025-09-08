مدافع ليفربول يلمح إلى اهتمام ريال مدريد

مدريد (د ب أ)



ألمح الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول الإنجليزي، إلى وجود اهتمام بضمه لصفوف ريال مدريد الإسباني.

ويعد كوناتي من أهم أهداف ريال مدريد لدعم صفوفه العام المقبل مع اقتراب نهاية عقده مع ليفربول، فيما يظل تجديد عقده مع الفريق الإنجليزي محل شك.

ويشكّل ذلك الوضع ثغرةً يمكن لريال مدريد استغلالها، وسُئل المدافع الفرنسي الدولي عن ذلك في لقاء مع صحيفة «تيليفوت».

وسأل صحفي «تيليفوت» كوناتي عن الأخبار التي ربطته بريال مدريد في الصحافة الإسبانية، والتي تتحدث عن كون مبابي يحاول الضغط عليه للتوقيع مع الفريق العام المقبل، فابتسم، وقال: «نعم كيليان مبابي يتصل بي كل ساعتين».

وينتهي عقد كوناتي مع ليفربول العام المقبل وترغب العديد من الأندية ومنها ريال مدريد في ضمه وتقوم بمراقبة واحد من أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية حالياً.