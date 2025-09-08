إنفانتينو يحصل على «الجنسية الفخرية» في إيطاليا



زيوريخ (د ب أ)



حصل جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، على لقب المواطن الفخري لمدينة ريدجو كالابريا، وتلقى أيضاً جائزة، تقديراً لإنجازاته المهنية، خلال زيارته إلى المدينة الجنوبية الإيطالية.

وحصل إنفانتينو على الجنسية الفخرية للمدينة التي ينحدر منها والده، فينسينزو، والتي كان يزورها كثيراً عندما كان طفلاً، وذلك بعد تصويت بالإجماع من قبل مجلس مدينة ريدجو كالابريا، وذلك خلال حفل رسمي أقيم داخل مقر المجلس، في قصر سان جورجيو. وقال جوزيبي فالكوماتا، عمدة مدينة ريدجو كالابريا: «تقديراً لتفانيه الاستثنائي في تعزيز وتطوير كرة القدم وسيلة عالمية للوحدة والنمو التعليمي وتعزيز قيم الولاء والصداقة والاحترام المتبادل، حيث عزز «الفيفا» تحت قيادته، مشاريع رياضية عالمية تركز بشكل خاص على الشباب والمجتمعات الضعيفة والاندماج الاجتماعي وحماية المرأة. تعترف المدينة بجياني إنفانتينو، الذي تمتد جذوره في أرضنا، كمثال للشغف والتضحية والشعور القوي بالانتماء».

وأضاف: «إن دعمه المستمر، وتضامنه مع مجتمعنا الرياضي، يعززان العلاقة بين رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم ومدينتنا».

وقال إنفانتينو بعد حصوله على شهادة المواطنة الفخرية: «قبل أسبوعين، كنت في اجتماع في البيت الأبيض مع الرئيس الأميركي ترامب، وقبل أسبوع، كنت في مدينة مكسيكو للقاء رئيس المكسيك، ولكن شعوري اليوم مختلف».

وأضاف: «إذا كنت قادراً على القيام بكل ما قمت به، وفعل كل ما سأفعله، فذلك بفضل والدي ووالدتي وهذه المنطقة وهذه المدينة، وكل هذه القيم التي ذكرتها للتو، هي الدافع الذي يحفز المرء لفعل الأشياء والحلم وحتى المحاولة، ويبدأ في استهداف إنجازات أعلى بعد أن ينجح في تحقيق أهدافه الأولى».

كما حصل إنفانتينو على جائزة جرانيلو، اعترافاً بإنجازاته التي حققها خلال مسيرته في كرة القدم. تأسست جائزة المواطنة الفخرية لمدينة ريدجو كالابريا في عام 2019، تكريماً لأول رئيس لنادي كرة القدم الأول في المدينة، جدير بالذكر أن الجائزة التي حصل عليها رئيس «الفيفاس، كان قد ترشح لها قبله حارس مرمى إيطاليا السابق جيانلويجي بوفون بطل كأس العالم 2006.