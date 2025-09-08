الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أونانا يوافق على الانضمام إلى طرابزون سبور

8 سبتمبر 2025 13:38

 
لندن (د ب أ)

102 مباراة تمنح أونانا لقب «الأسوأ»
من إديرسون إلى دوناروما.. كيف يغيّر جوارديولا دور الحرس؟


ذكر تقرير إعلامي أن أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، وافق على الانتقال لصفوف طرابزون سبور التركي على سبيل الإعارة.
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الصفقة لم تُحسم بعد، ولكن مصادر مقربة للاعب أشارت إلى أن الصفقة ستتم في الوقت المناسب، لكي يشارك في مباراته أمام فناربخشة 14 سبتمبر الجاري.
ومازالت فترة الانتقالات الصيفية في تركيا مفتوحة حتى يوم الجمعة المقبل، ما يترك وقتاً لإتمام صفقة أونانا، الذي يتواجد حالياً في مهمة دولية مع منتخب الكاميرون، وارتبط اسم أونانا بنادٍ تركي آخر، هو جالطة سراي، الذي فضّل التعاقد مع أوجورجان تشاكير.
وانضم تشاكير، الذي شارك أساسياً في فوز تركيا على جورجيا يوم الخميس الماضي بتصفيات كأس العالم، من طرابزون سبور في الثاني من سبتمبر، في صفقة قد تصل قيمتها في النهاية إلى 36 مليون يورو (2. 31 مليون جنيه إسترليني).
وكان طرابزون سبور يقيّم البدائل منذ إتمام الصفقة، وذكرت مصادر بالنادي أنه يعتقد أن أونانا قد يكون له تأثير كبير.
كان السماح برحيل أونانا أو ألتاي بايندير مطروحاً في مانشستر يونايتد منذ أن تعاقد النادي مع سيني لامنس من رويال أنتويرب في اليوم الأخير لفترة الانتقالات.
ورغم أن مسؤولي مانشستر يونايتد شددوا على أن النادي مستعد لأن يتواجد أربعة حراس مرمى في قائمة الفريق الأول، فإن ذلك يتعارض مع رغبة المدرب روبن أموريم المعلنة في تقليص حجم القائمة في ظل غياب المشاركة الأوروبية.
يذكر أن توم هيتون هو الحارس الرابع في مانشستر يونايتد.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر يونايتد
الكاميرون
أندريه أونانا
تركيا
طرابزون سبور
