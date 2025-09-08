الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

إيكيتيكي يرحب بمنافسة إيزاك في ليفربول

إيكيتيكي يرحب بمنافسة إيزاك في ليفربول
8 سبتمبر 2025 13:43

 
ليفربول (رويترز)

رحّب أوجو إيكيتيكي مهاجم ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بالصفقة القياسية البريطانية، بانضمام ألكسندر إيزاك للفريق، وقال إنه متحمس للتحدي والمنافسة على مكانه في التشكيلة الأساسية مع المهاجم السويدي.
ويُعد إيكيتيكي ثالث أغلى صفقات ليفربول خلال الصيف الحالي بعد التعاقد مع إيزاك قادماً من نيوكاسل يونايتد مقابل نحو 125 مليون جنيه إسترليني (168.93 مليون دولار)، ولاعب الوسط فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل مئة مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافآت تتعلق بالأداء.
وسجل إيكيتيكي ثلاثة أهداف في أربع مباريات مع ليفربول حامل لقب الدوري الممتاز.
وقال إيكيتيكي للصحفيين: «عندما تلعب لأفضل الفرق، تتوقع حتماً المنافسة مع أفضل اللاعبين، إيزاك لاعب اعتدت مشاهدته، لذلك فإن رؤيته ينضم لنا أمر يسعدني، ستكون المنافسة صعبة، لكنني سأعمل بجدية لأكون في أفضل مستوى وأقدم أداءً جيداً، حتى يمثل ذلك مشكلة للمدرب فقط».
وانضم إيكيتيكي إلى ليفربول بعد موسم 2024-2025 المتميز مع آينتراخت فرانكفورت، حيث سجل 15 هدفاً في الدوري الألماني في 33 مباراة.

