فقد جواز سفره في تركيا.. يامال يقع في «الحب»!



إسطنبول (د ب أ)



ذكرت تقارير إعلامية أن لامين يامال النجم الشاب لمنتخب إسبانيا فقد جواز سفره أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في المواجهة أمام مضيفه التركي في تصفيات كأس العالم. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية فإن يامال غادر حافلة الفريق، بعد الفوز الساحق على تركيا 6-صفر، بعد أن تبيّن عدم وجود جواز سفره بحوزته. ونشر مراسل برنامج «بياز فوتبول» بالتليفزيون التركي مقطع فيديو عبر شبكة «إكس» يظهر يامال وهو يغادر حافلة الفريق ويتوجه إلى غرفة خلع الملابس للبحث عن جواز سفره، لكنه غادر الملعب دون أن يجده.

وفي مقطع فيديو أخر أكد نيكولاس وليامز لاعب منتخب إسبانيا أن يامال واقع في الحب.

وكتب وليامز عبر منصة «إنستجرام» لتبادل الصور «لماذا تبتسم يا أخي؟ لماذا تبتسم وأنت تنظر إلى هاتفك يا أخي؟»، بينما كان لامين يامال يشاهد صورة لفتاة، وأوضح وليامز «فتاي واقع في الحب».