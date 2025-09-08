5 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)



يشارك خمسة من لاعبي الجولف الإماراتيين في النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، التي تقام على ملعب «المجلس» في نادي الإمارات للجولف بين 23 و26 أكتوبر، ويمثل الإمارات في البطولة كل من: أحمد سكيك، سام مولان، جوناثان سيلفراج، عبدالله كلبت ورايان أحمد.

وسيحصل الفائز باللقب هذا العام على بطاقة دعوة للمشاركة في بطولة الماسترز 2026، إضافة إلى إعفاء مباشر من التصفيات في بطولة بريطانيا المفتوحة الـ154، كما ينال الوصيف بطاقة المشاركة في التصفيات المؤهلة لـ«ذا أوبن»، فيما يضمن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى التأهل إلى بطولة الهواة الـ131.

إلى جانب خماسي الإمارات، أكد 116 لاعباً من أصل 120 مقعداً مشاركتهم حتى الآن، يمثلون 41 دولة أخرى من أعضاء اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف، ويبرز من بينهم الأسترالي هاري تاكيس، والوصيف الصيني لنسخة 2024 زيقين زهو، وكينت شياو من تايبيه الصينية، وجيفري شين من هونج كونج، ورايهان لطيف من إندونيسيا، إلى جانب اليابانيين تايسي ناجاساكي، تايشي موتو ورينتارو ناكانو، إضافة إلى التايلانديين فيفا لاوباكدي، راتشانون «تي كاي» تشانتانانووت وتشاناشون تشوكبراجاكشات. وعلى صعيد الإنجازات، تقاسمت أربعة بلدان ألقاب البطولة عبر تاريخها، وهي: الصين بخمسة ألقاب، أستراليا واليابان بأربعة ألقاب لكل منهما، وكوريا الجنوبية بلقبين.

كما يشهد الحدث مشاركة واسعة من لاعبي الشرق الأوسط، من بينهم موسى شناعة، محمد الرواشدة، سالم العبداللات وهاشم شناعة من الأردن، عزان الرمحي وأحمد الوهيبي من عُمان، صالح علي الكعبي وعلي عبد الله الشهراني من قطر، إضافة إلى علي السخا وخالد سعود الفيصل من السعودية.

وأشاد اللواء عبد الله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الجولف، بمستوى المشاركة، مؤكداً أن بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة أصبحت منصة رائدة لاكتشاف أبرز المواهب الصاعدة في رياضة الجولف على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: «تحمل النسخة الحالية أهمية خاصة مع مشاركة خمسة من لاعبي الإمارات على أرض الوطن، ما يمنحهم فرصة ثمينة للاحتكاك بنخبة لاعبي آسيا والمحيط الهادئ، ويحفّز الجيل الجديد من المواهب الإماراتية على مواصلة التطور وإبراز ما حققته الدولة من تقدم في هذه الرياضة».

وختم قائلاً: «نحن على ثقة بأن بطولة هذا العام ستشكّل محطة تاريخية في مسيرة الجولف بالإمارات والمنطقة».