الرياضة

فريق يكتب التاريخ بأطول رحلة في إنجلترا!

فريق يكتب التاريخ بأطول رحلة في إنجلترا!
8 سبتمبر 2025 14:30

 
معتز الشامي (أبوظبي)

دخل نادي «تريورو سيتي» المغمور والصاعد حديثاً إلى دوري الدرجة الوطنية التاريخ هذا الموسم، بعدما تبيّن أن رحلاته تكسر الرقم القياسي لأطول مسافة يقطعها فريق في إنجلترا من أجل خوض المباريات.
في مواجهة كارلايل المقبلة، يضطر الفريق لقطع ما يقارب 878 ميلاً ذهاباً وإياباً، وهو رقم غير مسبوق في سجلات الدوري، بل إن بعض التقديرات تشير إلى أن بعض المباريات الأخرى تتجاوز حاجز 930 ميلاً، ما يجعل التنقل بحد ذاته اختباراً بدنياً يوازي صعوبة اللعب على أرض الملعب.
وبالنسبة لفريق يعتمد على مزيج من اللاعبين المحترفين وشبه المحترفين، فإن ساعات السفر الطويلة بالحافلة لا تقل مشقة عن دقائق اللعب، ومع جدول مزدحم يتطلب التنقل شمالاً وجنوباً على مدار الموسم، سيكون على الجهاز الفني التعامل مع الإرهاق والتعافي جزءاً أساسياً من خطط التحضير للمباريات.
وأوضح المدرب في تصريحات سابقة أن «التحدي الأكبر لن يكون فنياً فقط، بل جسدياً ونفسياً أيضاً»، مؤكداً أن الفريق سيتعامل مع هذه الظروف القاسية بروح جماعية وعزيمة عالية.
والتقطت الجماهير الإنجليزية الخبر بسرعة وتفاعلت معه بين الدهشة والإعجاب، فبينما يرى البعض أن مثل هذه المسافات قد تُنهك الفريق، اعتبر آخرون أن ما يميز كرة القدم في الدرجات الأدنى هو هذا الشغف الذي يتخطى كل الحواجز، بينما صور اللاعبين على متن الحافلات في رحلات شاقة تتحول إلى رمزية خاصة لهذا الموسم.
ومن الناحية التاريخية، يُذكر أن كرة القدم الإنجليزية لم تشهد مثل هذه الأرقام من قبل، واعتادت الأندية الصغيرة على مواجهة تحديات مالية ولوجستية، لكن الرقم القياسي الجديد لتريورو سيتي يُسجل أحد أبرز مفارقات الموسم.
ويأمل الفريق نفسه أن يتحول هذا الواقع القاسي إلى دافع معنوي للاعبين، إذ إن خوض المباريات بعد رحلات مرهقة يزيد من صلابتهم الذهنية، وربما يضاعف من احترام المنافسين لهم داخل الملعب.
ورغم أن نتائج الفريق هذا الموسم تتحدد داخل المستطيل الأخضر، إلا أن اسمه أصبح بالفعل محور نقاش واسع في الصحافة الإنجليزية، ليس بسبب أداء لاعبيه فقط، بل بفضل الرقم القياسي الذي سجله في السفر.
وقد لا يحقق تريورو سيتي صعوداً تاريخياً في أول مواسمه، لكن المؤكد أنه نجح في خطف الأضواء فريقاً يتحدى الجغرافيا، ويعكس الوجه الحقيقي لكرة القدم الشعبية في إنجلترا بأنها إصرار وشغف، وصبر بلا حدود.

