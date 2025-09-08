مبابي يهدد خطة ليفربول للتعاقد مع خليفة صلاح!

معتز الشامي (أبوظبي)



ذكرت تقارير إسبانية أن كيليان مبابي طلب بشكل مباشر، من نجم المنتخب الفرنسي الشاب، الانضمام إليه في ريال مدريد، الأمر الذي يهدد خطة ليفربول، للتعاقد مع خليفة النجم المصري محمد صلاح.

وكان عقد صلاح ينتهي بنهاية موسم 2024-2025، لكن في أبريل، منح «الريدز» النجم المصري «33 عاماً»، عقداً جديداً لمدة عامين، ولكن ليفربول يدرك تماماً حاجته إلى إيجاد خليفة طويل الأمد لصلاح، ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، حدد بطل الدوري الإنجليزي، مايكل أوليس، جناح بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي، باعتباره هذا اللاعب.

ومع ذلك، في ضربة قاسية لليفربول، ظهر الآن أن مهاجم ريال مدريد مبابي، نصح أوليس بشكل مباشر بالانضمام إليه في سانتياغو برنابيو، وبحسب صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية، قدم مبابي اسم أوليس إلى كشاف مواهب ريال مدريد جوني كالافات، لمتابعة اللاعب.

انضم أوليس إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2024، من كريستال بالاس، مقابل 60 مليون يورو، وسجل الفرنسي، والذي يلعب بشكل أساسي جناحاً أيمن، لكنه يستطيع أيضاً اللعب لاعب وسط مهاجم، 16 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة في 90 مباراة مع كريستال بالاس، خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي.

كما سجّل أوليس 20 هدفاً، وقدم 23 تمريرة حاسمة في 55 مباراة مع بايرن ميونيخ في موسم 2024-2025، حيث فاز فريق فينسنت كومباني بالدوري الألماني، وبدأ الفرنسي الموسم الجديد بقوة، حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات مع العملاق البافاري.

وبحسب «ديفنسا سنترال»، فإن أوليس «ليس أولوية» بالنسبة لريال مدريد «في الوقت الحالي»، لكن الأمور قد تتغير في المستقبل، ومع ذلك، أكد مبابي أن أوليس سيكون «إضافة ممتازة» لتشكيلة مدريد.

ويبلغ أوليس الآن 23 عاماً فقط، وفي حين أنه من غير المرجح أن يرغب البايرن في بيع الجناح في أي وقت قريب، ينبغي على ريال مدريد أن يراقب نجم بالاس السابق من أجل خطوة مستقبلية، خاصة أنه حصل على موافقة مبابي.