الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي يهدد خطة ليفربول للتعاقد مع خليفة صلاح!

مبابي يهدد خطة ليفربول للتعاقد مع خليفة صلاح!
8 سبتمبر 2025 14:00

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
لياقة إيزاك وراء الظهور الباهت
يوفنتوس «نيكست جين».. ماكينة تصدير المواهب


ذكرت تقارير إسبانية أن كيليان مبابي طلب بشكل مباشر، من نجم المنتخب الفرنسي الشاب، الانضمام إليه في ريال مدريد، الأمر الذي يهدد خطة ليفربول، للتعاقد مع خليفة النجم المصري محمد صلاح.
وكان عقد صلاح ينتهي بنهاية موسم 2024-2025، لكن في أبريل، منح «الريدز» النجم المصري «33 عاماً»، عقداً جديداً لمدة عامين، ولكن ليفربول يدرك تماماً حاجته إلى إيجاد خليفة طويل الأمد لصلاح، ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» الإنجليزية، حدد بطل الدوري الإنجليزي، مايكل أوليس، جناح بايرن ميونيخ والمنتخب الفرنسي، باعتباره هذا اللاعب. 
ومع ذلك، في ضربة قاسية لليفربول، ظهر الآن أن مهاجم ريال مدريد مبابي، نصح أوليس بشكل مباشر بالانضمام إليه في سانتياغو برنابيو، وبحسب صحيفة «ديفينسا سنترال» الإسبانية، قدم مبابي اسم أوليس إلى كشاف مواهب ريال مدريد جوني كالافات، لمتابعة اللاعب.
انضم أوليس إلى بايرن ميونيخ في صيف عام 2024، من كريستال بالاس، مقابل 60 مليون يورو، وسجل الفرنسي، والذي يلعب بشكل أساسي جناحاً أيمن، لكنه يستطيع أيضاً اللعب لاعب وسط مهاجم، 16 هدفاً وقدم 25 تمريرة حاسمة في 90 مباراة مع كريستال بالاس، خلال فترة وجوده في الدوري الإنجليزي. 
كما سجّل أوليس 20 هدفاً، وقدم 23 تمريرة حاسمة في 55 مباراة مع بايرن ميونيخ في موسم 2024-2025، حيث فاز فريق فينسنت كومباني بالدوري الألماني، وبدأ الفرنسي الموسم الجديد بقوة، حيث سجل 4 أهداف في 4 مباريات مع العملاق البافاري. 
وبحسب «ديفنسا سنترال»، فإن أوليس «ليس أولوية» بالنسبة لريال مدريد «في الوقت الحالي»، لكن الأمور قد تتغير في المستقبل، ومع ذلك، أكد مبابي أن أوليس سيكون «إضافة ممتازة» لتشكيلة مدريد. 
ويبلغ أوليس الآن 23 عاماً فقط، وفي حين أنه من غير المرجح أن يرغب البايرن في بيع الجناح في أي وقت قريب، ينبغي على ريال مدريد أن يراقب نجم بالاس السابق من أجل خطوة مستقبلية، خاصة أنه حصل على موافقة مبابي.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
كيليان مبابي
ريال مدريد
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©