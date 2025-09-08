الموسم الجديد لسباقات الهجن ينطلق الجمعة المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق يوم الجمعة المقبل، في جميع ميادين الدولة، فعاليات السباقات التمهيدية للهجن العربية الأصيلة، التي ينظمها اتحاد سباقات الهجن ومركز شؤون السباقات وهجن الرئاسة، إيذانًا ببدء الموسم الجديد 2025 – 2026، بمشاركة واسعة لملاك الهجن والمضمرين من مختلف إمارات الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، بما يعكس المكانة المرموقة التي تحظى بها هذه الرياضة التراثية على المستويين المحلي والإقليمي.

ويشهد اليوم الافتتاحي إقامة منافسات فئة الحقايق، تعقبها في اليوم الثاني سباقات فئة اللقايا، على أن تختتم فعاليات الأسبوع الأول بسباقات فئة الإيذاع، لتتواصل بعد ذلك البرامج التمهيدية وفق جدول أسبوعي يخصص أياماً لركض الصغار وأخرى لركض الكبار، بحيث يشمل مختلف الفئات العمرية للهجن وهي: الحقايق، اللقايا، الإيذاع، الثنايا، الحول والزمول.

وتقام السباقات التمهيدية خلال شهر سبتمبر في 18 ميداناً على مستوى الدولة، حيث يشهد ميدان الوثبة وحده إقامة 102 شوط مخصصة لكل الأعمار، وذلك في إطار التحضيرات المكثفة للموسم، فيما يشهد اليوم نفسه تنظيم مهرجان العين التمهيدي الثالث، إلى جانب مهرجان البيت متوحد المقرر في 25 سبتمبر، حيث يتنافس المشاركون على الرموز والجوائز النقدية المخصصة للفائزين.

وتعكس هذه الانطلاقة مكانة سباقات الهجن كأحد أبرز الموروثات الثقافية والرياضية في دولة الإمارات، ودورها المحوري في ترسيخ القيم التراثية الأصيلة وصونها، بما يساهم في استدامة هذه الرياضة العريقة وتعزيز حضورها على الساحة المحلية والإقليمية.