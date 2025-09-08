الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
4 رماة يمثلون الإمارات في بطولة العالم لرماية «التراب» البارالمبية

4 رماة يمثلون الإمارات في بطولة العالم لرماية «التراب» البارالمبية
8 سبتمبر 2025 15:05


برنو (وام)
يستهل منتخب الرماية لأصحاب الهمم منافساته اليوم في بطولة العالم للرماية البارالمبية «التراب» بنسختها السابعة، التي تستضيفها مدينة برنو التشيكية، خلال الفترة من 9 إلى 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الرماة على مستوى العالم.
يمثل منتخب الإمارات في المنافسات أربعة رماة هم أحمد أبوهليبة، وسيف هلال الحميري، ومحمد هاشل الحبسي، ومحمد علي الهاشمي.
وتملك رماية الإمارات البارالمبية سجلاً مميزاً في هذه الرياضة، حيث سبق أن حقق أحمد أبوهليبة الميدالية البرونزية في النسخة الخامسة من بطولة العالم التي أقيمت في ليما عاصمة بيرو عام 2023، وقبلها استضافت العين النسخة الرابعة من ذات البطولة عام 2022، ما عزز مكانة الدولة كإحدى الدول المؤسسة والفاعلة في هذه الرياضة على مستوى العالم والمنطقة.
وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن المنتخب يشارك بطموح المنافسة على المراكز الأولى، مستنداً إلى كفاءة لاعبيه وخبراتهم وعراقة الرياضة في دولة الإمارات التي تعد رائدة لها في المنطقة، مشيراً إلى أن الفريق أنهى معسكراً إعدادياً مكثفاً في التشيك استمر نحو أسبوعين لرفع الجاهزية قبل انطلاق البطولة.

