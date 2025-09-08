النصر يتوَّج ببطولة الدولة للريشة الطائرة

كلباء (وام)

توِّج نادي النصر بلقب بطولة الدولة للريشة الطائرة وتصدر الترتيب العالم لمنافساتها التي اختتمت أمس، وأقيمت على مدار يومين في نادي كلباء الرياضي الثقافي، بمشاركة 150 لاعباً ولاعبة من مختلف الفئات العمرية. وجاء نادي كلباء في المركز الثاني للترتيب العام، ثم نادي أبوظبي لألعاب المضرب ثالثاً.

حضر مراسم التتويج نورة الجسمي رئيس اتحاد الريشة الطائرة، وراشد سعيد الكندي رئيس نادي كلباء، وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي وممثلي المدارس المشاركة.

تأتي البطولة ضمن سلسلة الفعاليات التي ينظمها الاتحاد استعداداً لبطولة كأس العالم للريشة الطائرة، التي تقام في خورفكان خلال الفترة من 11 إلى 14 ديسمبر المقبل، بهدف تعزيز مستوى اللاعبين وتوسيع قاعدة اللعبة على مستوى الدولة.