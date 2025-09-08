خيمينيز يرفض إغراءات «اللحظات الأخيرة» من أجل الميلان



معتز الشامي (أبوظبي)



تمسّك المهاجم المكسيكي سانتياجو جيمينيز بالبقاء في صفوف ميلان، رغم العروض المغرية التي انهالت عليه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، سواء من روما، أو عدة أندية تركية، وفق ما كشفته صحيفة «كوريللي ديل سبورت».

ووصلت القصة حتى اليوم الأخير من «الميركاتو»، حيث حاولت الإدارة إقحامه في صفقة تبادلية مع الأوكراني أرتيم دوفبيك للانتقال إلى روما، إلا أن رغبة اللاعب كانت الفيصل، وأصر خيمينيز على منحه المزيد من الوقت لإثبات نفسه بقميص «الروسونيري»، بعد أن انضم في فبراير الماضي قادماً من فينورد مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين حوافز وشرطاً جزائياً يتعلق بإعادة البيع.

وشارك المهاجم صاحب الـ 24 عاماً في 22 مباراة رسمية منذ وصوله، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4، ليؤكد أن لديه الكثير ليقدمه تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري.

ورغم انزعاجه من تصريحات المدير الرياضي إيجلي تاري، الذي أعلن وجود مفاوضات بشأن صفقة تبادلية، إلا أن اللاعب لم يكشف عن أي رغبة حقيقية في الرحيل.