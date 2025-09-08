الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

خيمينيز يرفض إغراءات «اللحظات الأخيرة» من أجل الميلان

خيمينيز يرفض إغراءات «اللحظات الأخيرة» من أجل الميلان
8 سبتمبر 2025 16:27


معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
يوفنتوس «نيكست جين».. ماكينة تصدير المواهب
زيلينسكي يتعهد لجماهير الإنتر بـ «نسخة مختلفة»


تمسّك المهاجم المكسيكي سانتياجو جيمينيز بالبقاء في صفوف ميلان، رغم العروض المغرية التي انهالت عليه في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات، سواء من روما، أو عدة أندية تركية، وفق ما كشفته صحيفة «كوريللي ديل سبورت».
ووصلت القصة حتى اليوم الأخير من «الميركاتو»، حيث حاولت الإدارة إقحامه في صفقة تبادلية مع الأوكراني أرتيم دوفبيك للانتقال إلى روما، إلا أن رغبة اللاعب كانت الفيصل، وأصر خيمينيز على منحه المزيد من الوقت لإثبات نفسه بقميص «الروسونيري»، بعد أن انضم في فبراير الماضي قادماً من فينورد مقابل 32 مليون يورو، بالإضافة إلى 3 ملايين حوافز وشرطاً جزائياً يتعلق بإعادة البيع.
وشارك المهاجم صاحب الـ 24 عاماً في 22 مباراة رسمية منذ وصوله، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4، ليؤكد أن لديه الكثير ليقدمه تحت قيادة المدرب الجديد ماسيميليانو أليجري.
ورغم انزعاجه من تصريحات المدير الرياضي إيجلي تاري، الذي أعلن وجود مفاوضات بشأن صفقة تبادلية، إلا أن اللاعب لم يكشف عن أي رغبة حقيقية في الرحيل.

الدوري الإيطالي
الكالشيو
ميلان
روما
تركيا
آخر الأخبار
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
علوم الدار
«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
اليوم 15:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©