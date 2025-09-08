300 رياضي يشاركون في «إكواثلون الحمرية» بالشارقة



الشارقة (الاتحاد)



بنجاح كبير، نظم مجلس الشارقة الرياضي «إكواثلون الحمرية» التي أقيمت ضمن خطة الفعاليات الرياضية المجتمعية للعام الحالي، شارك في الفعالية التي شهدها شاطئ الحمرية 300 رياضي في السباحة والجري، وتعاون مع المجلس في تنظيمه اتحاد الترايثلون وعدد من الجهات الراعية والداعمة.

وأسفرت نتائج السبرينت للمواطنين عن فوز يوسف الهاني بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني هزاع الكعبي، وحل ثالثاً زايد علي، وفي الفئة المفتوحة حل بالمركز الأول ديفيد آندور، والثاني حمد المنصوري، والثالث بيتر كامبل.

وفي نتائج السيدات جاءت الأولى جيما براون، والثانية جو ميرفي، والثالثة كارليجاش كايربيكوفا، وأسفرت نتائج سبيرنت لفرق الرجال عن فوز عبدالرحمن رشاد وأحمد النقبي بالمركز الأول، وحل بالمركز الثاني ياسين عمر وإبراهيم رسلان، وجاء في المركز الثالث أحمد علاء وعبد الخالق فارس.

وفي تحديات سوبر سبرينت للمواطنين جاء في المركز الأول محمد عبدالله النقبي، والثاني حمد الصريدي، والثالث عبدالله محمد، وكسب المفتوحة عبدالله عمرو، والثاني تاي جليكسمان، والثالث معاذ عمرو.