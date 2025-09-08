الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أناتولي يعود إلى هجوم البطائح أمام عجمان

أناتولي يعود إلى هجوم البطائح أمام عجمان
8 سبتمبر 2025 16:31

 
علي معالي (أبوظبي)

فقد البطائح جهود مهاجمه الكاميروني أناتولي أبانج في مباراتي «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، والتي ودّع منافساتها أمام النصر، بسبب الإصابة التي لحقت به حرمت الفريق من الاستفادة من خبراته وقدراته، ورفض فرهاد مجيدي الدفع به في المباراة الأخيرة، وفضّل أن يتم منح اللاعب الراحة الكافية، حتى لا تتفاقم إصابة الركبة، وليصبح أكثر جاهزية لقيادة هجوم «الراقي» أمام عجمان في الدولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.
وكان البطائح فاز في مباراة وخسر الثانية في دوري المحترفين حتى الآن، ويبحث في الجولة الثالثة عن استعادة نغمة الانتصارات من جديد، وينتظر المدرب عودة الدوليين، وهم ألفارو دي أوليفيرا مع منتخبنا الوطني، وعزيز جانييف من أوزبكستان، وبورجيس من الرأس الأخضر، مع عودة مليكي من الإصابة، في حين يخضع محمد جمعة «بيليه» للتأهيل، وكل هذه العناصر جميعها كانت غائبة عن صفوف الفريق مؤخراً، ومع ذلك قدم مستوى جيداً أمام «العميد».

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصر
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
البطائح
النصر
عجمان
فرهاد مجيدي
