أبطال الجوجيتسو : بطولة آسيا القارية منصة تأهيل و إعداد للمنافسات العالمية



أبوظبي (وام)

أكد عدد من أبطال الجوجيتسو المشاركين في بطولة آسيا القارية للجوجيتسو بنسختها السابعة، التي اختتمت منافساتها أمس في «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، أن البطولة تُعد محطة رئيسة ضمن أجندتهم السنوية، نظراً لما توفّره من بيئة تنافسية عالية المستوى تسهم في تطوير المهارات الفنية والذهنية، إلى جانب كونها منصة مهمة لحصد النقاط التصنيفية المؤهلة لجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأشار اللاعبون إلى أن قوة النزالات والتنظيم الاحترافي، الذي تتميز به البطولات، التي تنظمها رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، يضع بطولة آسيا القارية في مصاف البطولات العالمية الكبرى.

وقال البطل الإماراتي راشد الشحي، المتوَّج بذهبية وزن 56 كجم، إن خوض النزالات أمام نخبة من أبرز اللاعبين على مستوى العالم كان تحدياً كبيراً له، مؤكداً أن النقاط التصنيفية التي تمنحها البطولة تعزز من فرص المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن كل نزال في البطولة يمثل اختباراً حقيقياً لمستوى اللاعب، والمشاركة فيها تتطلب استعداداً عالياً حتى نصل إلى أقصى درجات الجاهزية للبطولات المقبلة. وأكدت البطلة البرازيلية ريناتا، المتوَّجة بالميدالية الذهبية، أن البطولة وفّرت لها بيئة تنافسية فريدة ساعدتها على رفع جاهزيتها للاستحقاقات العالمية المقبلة، مشيرة إلى أن مشاركتها في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو تمثل دائماً محطة فارقة في مسيرتها.

وقالت إن التواجد والمنافسة في أبوظبي، عاصمة الجوجيتسو العالمية، يحمل دائماً طابعاً خاصاً، ليس فقط لقوة المنافسات، ولكن أيضاً لما توفره من تنظيم احترافي وأجواء مثالية للرياضيين.

من جهته، أعرب اللاعب ميتن ديل من أكاديمية «Flavio Behring» عن سعادته بالحصول على الميدالية البرونزية، مؤكداً أن بطولة آسيا القارية أصبحت جزءاً أساسياً من برنامجه السنوي.

وأضاف أن النجاح في هذه البطولة لا يُقاس فقط بالنتائج، بل بالخبرات المكتسبة التي تساعد في التطور على المدى الطويل، وكل نقطة تصنيفية أحرزها تقربني من هدفي الأكبر وهو التأهل والمنافسة بقوة في بطولة أبوظبي العالمية.

وقال البطل الإماراتي عمر الشحي من أكاديمية «MOD» إن مشاركته في البطولة جاءت بعد فترة تحضير مكثفة، نظراً لما تمثله من قيمة فنية عالية، خصوصاً مع وجود لاعبين من مدارس مختلفة حول العالم.

وأوضح أن الاحتكاك مع هذا التنوع من الأساليب عزّز من طموحه في الوصول إلى منصات التتويج، وأكد أهمية هذه البطولات في رفع مستوى الأداء عامًا بعد عام. ونوه اللاعب البرتغالي دافيد فرنانديز إلى أن البطولة تجمع أفضل لاعبي الجوجيتسو من مختلف أنحاء العالم، ما يمنحها مكانة مرموقة ضمن أجندة المنافسات الدولية.

وقال: «خضت نزالات قوية أمام لاعبين ذوي أساليب متنوعة، ما كشف لي نقاطاً يجب تطويرها قبل الدخول في أجواء البطولات العالمية، والبطولة منحتني دفعة قوية على الصعيدين الفني والذهني».

