يوجوفيتش: «ديربي» إيطاليا أكثر من مجرد مباراة!



معتز الشامي (أبوظبي)

مع اقتراب استئناف الدوري الإيطالي، بعد فترة التوقف الدولي، يخطف «ديربي» إيطاليا بين يوفنتوس وإنتر ميلان الأضواء، والمقرر إقامته في تورينو يوم السبت المقبل، وقدّم الصربي فلاديمير يوجوفيتش، الذي لعب بقميص الفريقين في مسيرته، رؤيته حول المواجهة المرتقبة.

أكد يوجوفيتش، الذي مثّل يوفنتوس بين عامي 1995 و1997 قبل أن ينتقل إلى إنتر بين 1999 و2001، في تصريحات لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت» أن المباراة تتجاوز مجرد حسابات النقاط، وأضاف «أنها المباراة الأهم للجماهير، لكن النتيجة دائماً ترتبط باللحظة، التي يمر بها الفريق، الإنتر لديه فرصة للعودة سريعاً بعد خسارته أمام أودينيزي، بينما هي فرصة مثالية ليوفنتوس لتأكيد بدايته القوية».

ويُعد يوفنتوس واحداً من أربعة فرق فقط حصدت العلامة الكاملة بعد جولتين، إلى جانب نابولي وروما وكريمونيزي «المفاجأة»، ويرى يوجوفيتش أن الفضل يعود إلى المدرب إيجور تيودور، وقال: «منذ وصوله في مارس، قاد الفريق للتأهل إلى دوري الأبطال وقدم مستوى جيداً في كأس العالم للأندية، هو يعرف أن الشيء الوحيد الذي يُحسب في يوفنتوس هو الفوز، عودة بريمير من الإصابة تعادل صفقة جديدة، لأن الدفاع هو الخطوة الأولى لتحقيق الانتصارات».

أما عن الإنتر، الذي يقوده المدرب كريستيان تشيفو منذ رحيل سيموني إنزاجي إلى الهلال السعودي، يعتقد يوجوفيتش أن الإدارة تعرف ما تفعل، وقال «أثق في بيبي ماروتا، أفضل مدير رياضي في إيطاليا، لذلك أنا متأكد أنه يعرف جيداً ما يقوم به مع تشيفو».

وسيحمل الديربي لمسة عائلية هذا الموسم، مع مواجهة بين الأخوين ماركوس تورام (الإنتر) وخيفرين تورام (يوفنتوس)، وعن اختياره بينهما، قال يوجوفيتش «سأختار خيفرين، كوني كنت لاعب وسط وسأدعم دائماً من يلعب في مركزي»، كما دعا لمنح تين كوبمينيرز فرصة جديدة، مؤكداً أنه قادر على أن يصبح لاعباً مهماً في خط وسط تيودور، وعن اللاعب الذي قد يحسم المواجهة، رشّح النجم الصربي الشاب كينان يلدز: «أعتقد أنه قادر على التألق، يوفنتوس يملك وفرة من المهاجمين الموهوبين، والمنافسة بينهم أمر صحي، في جيلي، كان الفريق يعج بنجوم مثل فيالي، ديل بييرو، فييري ورڤانيلي، وهذا يمنح المدرب خيارات متعددة لمواجهة ضغط المباريات»، وبالنسبة لسباق اللقب، ختم يوجوفيتش حديثه «الفوز على إنتر يعني أكثر من ثلاث نقاط، إنه دفعة معنوية هائلة، لكن رغم ذلك، نابولي مع أنطونيو كونتي يبقى المرشح الأقوى، لأنه يعرف جيداً كيف يفوز».