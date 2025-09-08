زيلينسكي يتعهد لجماهير الإنتر بـ «نسخة مختلفة»



معتز الشامي (أبوظبي)



بعد موسم أول باهت في سان سيرو، خرج الدولي البولندي بيوتر زيلينسكي بتصريحات قوية يعد فيها جماهير إنتر ميلان بتقديم نسخة مختلفة وأكثر تأثيراً خلال الموسم الجديد، مؤكداً أنه يريد إثبات جدارته بقميص «النيراتزوري».

زيلينسكي، البالغ من العمر 31 عاماً، انتقل إلى إنتر الصيف الماضي، قادماً من نابولي، في صفقة مجانية بعد ثمانية مواسم ناجحة مع الفريق الجنوبي، إلا أن إصاباته المتكررة الموسم الماضي منعته من الظهور بمستواه المعهود، رغم مشاركته بانتظام في التشكيلة الأساسية. وقال في حوار مع «سبورت ميدياسيت»: «بدأت بإصابات صغيرة حرمتني من الوصول لقمة مستواي، وكلما استعدت الثقة والجاهزية، عاودتني الإصابات مجدداً. تركت هذه الإصابات أثراً واضحاً على موسمي الأول».

وأضاف: «هذا الموسم أريد أن أثبت أنني لاعب الإنتر بحق، وأن لدي الجودة لأقدم الكثير للفريق، أريد أن أظهر للجماهير زيلينسكي في قمة مستواه».

وعن موقعه في تشكيلة المدرب كريستيان تشيفو، أوضح النجم البولندي: «أنا مستعد للعب في أي مكان بوسط الملعب، أينما يضعني المدرب سأبذل قصارى جهدي، وسأشعر بالراحة بغض النظر عن الخطة».

وتأتي تصريحات زيلينسكي قبل مواجهة نارية مرتقبة أمام يوفنتوس في ديربي إيطاليا هذا الأسبوع. وأكد اللاعب: «ستكون مباراة صعبة للغاية، لكن لدينا الإمكانيات للفوز وسنقاتل لإعادة النقاط الثلاث إلى ميلانو»

كما تطرق للحديث عن خسارة إنتر الثقيلة 5-0 أمام باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، قائلاً: «تلك الصفحة انتهت. بدأنا الموسم الحالي بشكل جيد، رغم التعثر أمام أودينيزي، لكن ما زالت هناك مباريات كثيرة ونقاط عديدة يمكن حصدها»

وعن فرص نابولي في المنافسة على لقب الدوري، قال زيلينسكي: «سنرى. نحن أقوياء ولدينا الكثير من الجودة، وسنحاول البقاء في القمة حتى نهاية الموسم»

وبهذا الخطاب، يفتح زيلينسكي صفحة جديدة مع إنتر، واضعاً خلفه خيبات الموسم الماضي، ومصمماً على أن يثبت أنه ما زال قادراً على قيادة وسط «النيراتزوري» نحو البطولات.