الرياضة

دوجاي وون يدخل حسابات العبدولي

دوجاي وون يدخل حسابات العبدولي
8 سبتمبر 2025 17:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

يكثّف حسن العبدولي، المدير الفني لخورفكان، تحضيراته لمواجهة الشارقة المرتقبة في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، حيث يعمل على تجهيز الكوري دوجاي وون العائد من الإصابة، ليكون أحد الأوراق المهمة في تشكيلة «النسور».
ويشارك اللاعب الكوري في التدريبات الأخيرة للفريق بعد فترة غياب بسبب الإصابة، حيث دفع العبدولي إلى وضعه في قائمة البدلاء أمام «الملك».
ويعوّل الجهاز الفني على خبرة دوجاي سوون وإمكاناته الكبيرة في دعم الوسط، خصوصاً أن المواجهة أمام الشارقة من أبرز تحديات خورفكان في بداية الموسم، وسط تطلعات لتحقيق نتيجة إيجابية تمنح دفعة قوية في الدوري.

«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعيين مدير لهيئة تطوير معايير العمل
"المعاشات" تمدد فترة سداد تكاليف ضم الخدمة لعشر سنوات

الجدير بالذكر أن خورفكان خاض حتى الآن أربع مباريات في مختلف المسابقات، تمكن من الفوز في مباراتين، والتعادل في واحدة، بينما تلقى خسارة واحدة.

