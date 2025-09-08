الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 أهداف في نصف ساعة كافية جداً لإقالة مدرب!

5 أهداف في نصف ساعة كافية جداً لإقالة مدرب!
8 سبتمبر 2025 17:00


أذربيجان (رويترز)
قال الاتحاد الأذربيجاني لكرة القدم اليوم الاثنين إنه فسخ عقد مدرب المنتخب الوطني فرناندو سانتوس بالتراضي بعد أيام من الخسارة 5-صفر أمام أيسلندا في تصفيات كأس العالم 2026، وظل فريق سانتوس، الذي سبق أن قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا ودوري الأمم الأوروبية، بلا انتصار في 11 مباراة منذ توليه مسؤولية تدريب أذربيجان في يونيو 2024، بينما تلقى تسع هزائم.
واستقبلت أذربيجان خمسة أهداف في غضون نصف ساعة من اللعب خلال هزيمة ثقيلة أمام أيسلندا في أول مباراة لها في المجموعة الرابعة في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة الماضي.
وأضاف الاتحاد الأذربيجاني أن أيخان عباسوف مدرب منتخب تحت 21 عاماً سيتولى المسؤولية أمام أوكرانيا في تصفيات كأس العالم غداً الثلاثاء.

أخبار ذات صلة
كوزمين: «روح الفوز» دافعنا لتحقيق الحلم المونديالي
المونديال يحدد مصير رانجنيك مع النمسا
منتخب أذربيجان
الاتحاد البحريني منتخب أذربيجان
تصفيات كأس العالم
تصفيات المونديال
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©