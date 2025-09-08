«كوماندو جروب» يتصدر منافسات المحترفين في بطولة آسيا القارية للجوجيتسو



أبوظبي (الاتحاد)

اختُتمت أمس منافسات بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو، التي نظّمتها الرابطة على مدار ثلاثة أيام من التنافس العالمي المميّز، بمشاركة واسعة تجاوزت 1000 لاعب ولاعبة من فئات الناشئين، والأساتذة، والهواة، والمحترفين، والذين مثّلوا عشرات الأندية من مختلف دول العالم.

وأسفرت نتائج فئة المحترفين عن فوز فريق كوماندو جروب بالمركز الأول برصيد 42100 نقطة، فيما حلّت أكاديمية M.O.D في المركز الثاني بـ23400 نقطة، ونال نادي بني ياس للجوجيتسو المركز الثالث برصيد 11200 نقطة.

أما في منافسات الهواة والأساتذة، فقد واصل فريق كوماندو جروب تألقه متصدراً برصيد 127000 نقطة، تلاه في المركز الثاني أكاديمية M.O.D برصيد 53650 نقطة، بينما جاء فريق أبوظبي للجوجيتسو ثالثاً بـ18,270 نقطة.

وفي فئة البراعم والأشبال والناشئين تحت 16 عاماً والشباب تحت 18 عاماً، تمكّنت أكاديمية أدما من حصد المركز الأول برصيد 51890 نقطة، وجاء نادي الجزيرة للجوجيتسو في المركز الثاني برصيد 48950 نقطة، فيما أحرزت أكاديمية بالمز الرياضية للجوجيتسو المركز الثالث بـ47970 نقطة.

وشهدت البطولة توزيع 889 ميدالية على الفائزين، منها 325 ذهبية، و306 فضيات، و258 برونزية، وسط أجواء تنافسية حافلة بالإثارة عكست التطور الكبير لرياضة الجوجيتسو وتنامي شعبيتها إقليمياً وعالمياً.

وجسّدت البطولة جهود دولة الإمارات في ترسيخ ريادتها بمجال الجوجيتسو وتعزيز حضورها على الساحة العالمية، عبر تقديم منصة تنافسية بمستويات تنظيمية وفنية عالية، أسهمت في صقل مهارات اللاعبين وإعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة في كبرى المحافل الدولية.

وشهدت مبادلة أرينا – أبوظبي استضافة فعاليات البطولة على مدى ثلاثة أيام، في أجواء جماهيرية مميزة عكست تزايد الاهتمام المجتمعي برياضة الجوجيتسو، وأسهمت في ترسيخ مكانة البطولة كإحدى المحطات البارزة لإعداد اللاعبين للاستحقاقات الإقليمية والدولية المقبلة.

وأكد زيد إيجلتون، مدير العمليات في شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية: «لقد رسّخت بطولة آسيا القارية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مكانتها كإحدى أبرز البطولات على الساحة الدولية، إذ جمعت تحت مظلتها نخبة اللاعبين المحترفين من حملة الأحزمة الأسود والبني والبنفسجي، الذين قدّموا مستويات فنية رفيعة عكست جاهزيتهم العالية وتنافسهم الجاد للوصول إلى منصات التتويج، في مشهد يعكس الطابع العالمي والاحترافي للبطولة».

وأضاف: «تُعد بطولة آسيا القارية لمحترفي الجوجيتسو من أهم البطولات على أجندة رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح اللاعبين نقاطاً تصنيفية مهمة تسهم في تعزيز فرصهم للتأهل والمنافسة على ألقاب جائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو».

واختتمت البطولة وسط أجواء مميزة جسّدت مكانة دولة الإمارات كعاصمة عالمية للجوجيتسو، وأكدت دورها الاستراتيجي في الارتقاء بهذه الرياضة وتعزيز حضورها على الخريطة الدولية.