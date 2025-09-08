الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ديشان: باريس سان جرمان ليس خصمنا

ديشان: باريس سان جرمان ليس خصمنا
8 سبتمبر 2025 17:31


باريس (أ ف ب)
علّق مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم ديدييه ديشان على قضية إصابة الثنائي عثمان ديمبيلي وديزيريه دويه خلال مشاركتهما مع «الديوك»، بالقول إن «باريس سان جرمان ليس خصمنا»، وذلك في رده على الانتقادات الموجهة من نادي العاصمة.
ومن المتوقع أن يبتعد ديمبيلي عن الملاعب من ستة إلى ثمانية أسابيع وزميله في نادي العاصمة دويه لأربعة أسابيع، بعد إصابتهما مع المنتخب الجمعة خلال مباراته الأولى في تصفيات مونديال 2026 ضد أوكرانيا (2-0) في بولندا.
ووجّه سان جرمان، المتوج الموسم الماضي بدوري أبطال أوروبا، رسالة إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الأحد، طلب فيها تحسين «التنسيق الطبي والرياضي بين الأندية والمنتخب».
وأعرب سان جرمان عن أسفه لعدم أخذ «التوصيات الطبية» المتعلقة بمشاركة لاعبيه مع المنتخب بعين الاعتبار من قبل الطاقم الطبي، وتحدث حتى عن «غياب تام للاستشارة والتشاور».
وكرر ديشان، الاثنين، أن الطاقم الطبي للمنتخب «قام بالأمور باحترافية.. كما نفعل مع جميع اللاعبين، مع مراعاة كل لاعب»، مضيفاً: «حتى إن كان اللاعبون يرغبون في اللعب، فإنه (الوقوف على وضعهم البدني) عنصر أساسي دائماً بالنسبة لنا».
وتابع: «من أجل تجنب أن تكون الأسئلة محصورة وحسب بهذا الموضوع (في المؤتمر الصحفي)، فإن باريس سان جرمان ليس خصمنا، ولم يكن كذلك يوماً، ولم تكن الأندية كذلك يوماً، حتى مع اختلاف مصالحنا، وهذا أمر طبيعي. كنت على الجانب الآخر من السياج. خصمنا الوحيد هو آيسلندا»، في إشارة منه إلى المباراة المقررة الثلاثاء في التصفيات.
وأكد ديشان أن إدارة المنتخب الفرنسي «تعمل بضمير ومنهجية»، وأن هناك بالفعل «مشاورات» مع الأندية، مستشهداً بمثال ريان شرقي (مانشستر سيتي الإنجليزي) ووليام صليبا (أرسنال الإنجليزي) اللذين أصيبا مع فريقيهما، واللذين أعفاهما المنتخب من الفحص البدني في بداية المعسكر الحالي، على الرغم من أن البروتوكول يشترط ذلك.
وأكد ديشان أن هذا الجدل لن يمنعه من إشراك لاعب سان جرمان الآخر برادلي باركولا ضد آيسلندا، وإلا «بعد ذلك، سأضطر للاتصال ببايرن ميونيخ، ريال (مدريد)... (من أجل أخذ الإذن باشراك لاعبيهما)»، متوجهاً للصحفيين بشكل مازح: «سأشرككم أنتم. لنكن جديين».

أخبار ذات صلة
كوزمين: «روح الفوز» دافعنا لتحقيق الحلم المونديالي
المونديال يحدد مصير رانجنيك مع النمسا
ديدييه ديشامب
سان جيرمان
منتخب فرنسا
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©