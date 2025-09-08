الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هيولماند مدرباً جديداً لباير ليفركوزن

هيولماند مدرباً جديداً لباير ليفركوزن
8 سبتمبر 2025 18:32

 
ميونيخ (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فرانكفورت ينتظر نهاية العام لتحديد مصير جوتزه
هيولماند «المرشح الأقوى» لتدريب ليفركوزن


تعاقد باير ليفركوزن الألماني مع المدرب السابق لمنتخب الدنمارك لكرة القدم كاسبر هيولماند للإشراف عليه حتى 2027، خلفاً للهولندي المقال من منصبه إريك تن هاج، وذلك وفق ما أعلن.
ونقل بيان النادي عن مديره الرياضي سيمون رولفيس قوله: «يُسعدنا التعاقد مع كاسبر هيولماند الذي تابعنا مسيرته عن كثب لفترة طويلة»، مضيفاً «لسنوات طويلة، عمل معنا أيضاً مساعده في المنتخب الدنماركي، الإسباني إسماعيل كامينفورتي، حتى إن كاسبر نفسه أوصى بإسماعيل شخصياً لنا في ذلك الوقت».
وقال: «كاسبر هو الشخص المناسب لتطوير فريقنا الجديد، ليصبح قوياً مرة أخرى، ساعياً لتحقيق أكثر أهدافنا طموحاً إن كان على الصعيدين المحلي أو الوطني».
وسيحل ابن الـ53 عاماً خلفاً لتن هاج الذي أقيل من منصبه بعد مرحلتين فقط على بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، لتنتهي رحلته بسرعة قياسية، بعدما بات أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن «البوندسليجا».
وكُلّف المدرب الهولندي بالإشراف على عملية بناء جذرية في باير ليفركوزن، بعد الفترة الأنجح في تاريخه، حيث حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في موسم 2023-2024 بقيادة الإسباني شابي ألونسو الذي انتقل للإشراف على ريال مدريد.
وبعد تعيينه في الأول من يوليو، استهل تن هاج مشواره الجديد بخسارة ثقيلة أمام فلامنجو البرازيلي تحت 20 عاماً (1-5) في مباراة ودية، ثم خسر المباراة الافتتاحية في الدوري أمام هوفنهايم 1-2 قبل التعادل في الثانية مع فيردر بريمن 3-3.
وبتعاقده مع ليفركوزن حتى صيف 2027، يعود هيولماند إلى مقاعد التدريب للمرة الأولى منذ يوليو 2024، عندما قرر إنهاء مشوار الأعوام الأربعة مع المنتخب الدنماركي والتخلي عن منصبه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا.
وسيكون ليفركوزن التجربة الثانية للدنماركي في الدوري الألماني، بعدما سبق له الإشراف على ماينز في مرور غير موفق استمر من صيف 2014، حين حل بدلاً لتوماس توخل حتى فبراير 2015، وانتهى برصيد متواضع من 5 انتصارات فقط في 24 مباراة ضمن المسابقات كافة.
ويبدأ هيولماند مشواره مع وصيف بطل الموسم الماضي الجمعة ضد أينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني، قبل أن يعود الأسبوع المقبل إلى بلاده لمواجهة بطل الدوري الدنماركي كوبنهاجن في بداية مشوار فريقه الجديد في دوري أبطال أوروبا.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
الدنمارك
إريك تن هاج
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©