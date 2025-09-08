هيولماند مدرباً جديداً لباير ليفركوزن



ميونيخ (أ ف ب)



تعاقد باير ليفركوزن الألماني مع المدرب السابق لمنتخب الدنمارك لكرة القدم كاسبر هيولماند للإشراف عليه حتى 2027، خلفاً للهولندي المقال من منصبه إريك تن هاج، وذلك وفق ما أعلن.

ونقل بيان النادي عن مديره الرياضي سيمون رولفيس قوله: «يُسعدنا التعاقد مع كاسبر هيولماند الذي تابعنا مسيرته عن كثب لفترة طويلة»، مضيفاً «لسنوات طويلة، عمل معنا أيضاً مساعده في المنتخب الدنماركي، الإسباني إسماعيل كامينفورتي، حتى إن كاسبر نفسه أوصى بإسماعيل شخصياً لنا في ذلك الوقت».

وقال: «كاسبر هو الشخص المناسب لتطوير فريقنا الجديد، ليصبح قوياً مرة أخرى، ساعياً لتحقيق أكثر أهدافنا طموحاً إن كان على الصعيدين المحلي أو الوطني».

وسيحل ابن الـ53 عاماً خلفاً لتن هاج الذي أقيل من منصبه بعد مرحلتين فقط على بداية الموسم الجديد من الدوري الألماني، لتنتهي رحلته بسرعة قياسية، بعدما بات أسرع مدرب يُقال في بداية موسم ضمن «البوندسليجا».

وكُلّف المدرب الهولندي بالإشراف على عملية بناء جذرية في باير ليفركوزن، بعد الفترة الأنجح في تاريخه، حيث حقق الفريق ثنائية الدوري والكأس ووصل إلى نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في موسم 2023-2024 بقيادة الإسباني شابي ألونسو الذي انتقل للإشراف على ريال مدريد.

وبعد تعيينه في الأول من يوليو، استهل تن هاج مشواره الجديد بخسارة ثقيلة أمام فلامنجو البرازيلي تحت 20 عاماً (1-5) في مباراة ودية، ثم خسر المباراة الافتتاحية في الدوري أمام هوفنهايم 1-2 قبل التعادل في الثانية مع فيردر بريمن 3-3.

وبتعاقده مع ليفركوزن حتى صيف 2027، يعود هيولماند إلى مقاعد التدريب للمرة الأولى منذ يوليو 2024، عندما قرر إنهاء مشوار الأعوام الأربعة مع المنتخب الدنماركي والتخلي عن منصبه بعد الخروج من الدور ثمن النهائي لكأس أوروبا.

وسيكون ليفركوزن التجربة الثانية للدنماركي في الدوري الألماني، بعدما سبق له الإشراف على ماينز في مرور غير موفق استمر من صيف 2014، حين حل بدلاً لتوماس توخل حتى فبراير 2015، وانتهى برصيد متواضع من 5 انتصارات فقط في 24 مباراة ضمن المسابقات كافة.

ويبدأ هيولماند مشواره مع وصيف بطل الموسم الماضي الجمعة ضد أينتراخت فرانكفورت في المرحلة الثالثة من الدوري الألماني، قبل أن يعود الأسبوع المقبل إلى بلاده لمواجهة بطل الدوري الدنماركي كوبنهاجن في بداية مشوار فريقه الجديد في دوري أبطال أوروبا.