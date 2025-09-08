الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الاتحاد يتعاقد مع دومبيا

الاتحاد يتعاقد مع دومبيا
8 سبتمبر 2025 19:58

 
الرياض (أ ف ب)

تعاقد الاتحاد مع اللاعب المالي الشاب محمدو دومبيا، قادماً من رويال أنتويرب البلجيكي، بعقد يمتد حتى 2030، وفقاً لما أعلنه حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم.
وأعلن الاتحاد عن التعاقد مع اللاعب البالغ 21 عاماً، عبر فيديو نشره على حسابه الرسمي على منصة «اكس»، ظهر فيه الوافد الجديد بقميص الفريق قائلاً: «لا، لكتابة التاريخ»، رداً على «مرحباً بك في جدة، هل أتيت للإجازة؟».
ويشغل دومبيا مركز لاعب الوسط الهجومي، علماً أنه التحق بفريقه السابق في 2023، وخاض بقميصه 54 مباراة سجّل خلالها ثمانية أهداف، وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.
وتأتي صفقة انضمام دومبيا إلى الاتحاد ثاني صفقاته على صعيد اللاعبين الأجانب في سوق الانتقالات الحالي، بعد التعاقد مع الجناح البرتغالي روجر فرنانديش قادماً من براجا مقابل 37.58 مليون دولار.

السعودية
الدوري السعودي
اتحاد جدة
أنتويرب
مالي
