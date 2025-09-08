الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فرانكفورت ينتظر نهاية العام لتحديد مصير جوتزه

فرانكفورت ينتظر نهاية العام لتحديد مصير جوتزه
8 سبتمبر 2025 20:01

فرانكفورت (د ب أ)


قال ماركوس كورشه، عضو مجلس إدارة آينتراخت فرانكفورت الألماني، إن ناديه لن يقرر بشأن تجديد عقد بطل كأس العالم 2014 ماريو جوتزه، إلا مع حلول نهاية العام. 

وينتهي عقد جوتزه «33 عاماً»، والذي انضم إلى فرانكفورت في عام 2022، بنهاية الموسم الجاري، وسبق له أن لعب لأيندهوفن الهولندي ومن قبله بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند في ألمانيا.
وقال كورشه: «جلسنا سوياً وقررنا بأننا سنلتقي في الشتاء وننظر في الأمر».
وقال جوتزه، الذي سجل هدف الفوز لألمانيا في شباك الأرجنتين في نهائي مونديال 2014، إنه يرغب في مواصلة اللعب مع فرانكفورت بعد نهاية الموسم.
وأشاد كورشه بإمكانات جوتزه «المذهلة»، والتي: «يمكنها نقلنا إلى مستوى آخر، إنه جاهز ومناسب وهذا أمر مهم».
وأضاف: «ماريو جزء مهم للغاية بالنسبة لفريقنا ولعب دوراً كبيراً في نجاحنا بالأعوام الماضية».
وتابع كورشه: «لكنه أيضاً عامل مهم في هذا الفريق الشاب لأنه يمكنه الشرح للاعبين عن كيف أن الأمور لا تسير دائماً على ما يرام وأن هناك فترات سيئة».
وغادر جوتزه ألمانيا بعد أعوام صعبة إلى أيندهوفن الهولندي، حيث أعاد اكتشاف نفسه كما قدم أداءً متميزاً في فوز فرانكفورت بالدوري الأوروبي عام 2022، والذي احتل المركز الثالث في آخر موسم بالدوري الألماني وبدأ الموسم الجاري بفوزين.

