الرياضة

برشلونة يؤكد إصابة دي يونج

برشلونة يؤكد إصابة دي يونج
8 سبتمبر 2025 20:07

 
برشلونة (أ ف ب)

تعرض لاعب الوسط الدولي الهولندي فرنكي دي يونج «لإصابة طفيفة في العضلة السدادية الخارجية للفخذ الأيمن»، وفقاً لما أعلن ناديه برشلونة الإسباني حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان دي يونج غادر معسكر منتخب بلاده بعد ساعات قليلة من مشاركته في التعادل أمام بولندا 1-1 ضمن التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، حيث اضطر لترك مكانه في الدقيقة 83.
ومن الممكن أن يغيب لاعب الوسط عن مواجهة فالنسيا الأحد، في المرحلة الرابعة من الدوري، وهي أول مباراة لبرشلونة على أرضه هذا الموسم.
وينضم دي يونج إلى لاعب الوسط الدولي جافي الذي يتلقى علاجاً لركبته والظهير الأيسر أليخاندرو بالدي المستبعد لثلاثة أسابيع، بعد إصابته بتمزق في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر خلال التمارين.
وكان دي يونج، بعد تجاوزه مشكلات الكاحل، أنهى الموسم الماضي في حالة رائعة، وشارك أساسياً في مباراتين من أصل ثلاث هذا الموسم في الدوري: الفوز على مايوركا 3-0 والتعادل مع رايو فايكانو 1-1.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
فرانكي دي يونج
هولندا
