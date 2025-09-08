اختتام برنامج «صيف الشارقة»



أبوظبي (الاتحاد)



أحرز نادي كلباء المركز الأول في برنامج «صيف الشارقة – عطلتنا غير 2025»، الذي أُقيم في أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، بحضور عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعدد من رؤساء الأندية الرياضية والتخصصية، فيما جاء مليحة في المركز الثاني، واحتل البطائح المركز الثالث.

وانطلقت فعاليات البرنامج على مدار 5 أسابيع، وحفلت بالأنشطة التعليمية والترفيهية التي تهدف إلى تنمية مهارات النشء وتوفير أجواء من البهجة والمرح خلال عطلتهم الصيفية، وفي الختام قام عيسى هلال بتكريم الفائزين بالمراكز الأولى.