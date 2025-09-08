الهلال يتعاقد مع حارس ليون



الرياض (أ ف ب)



تعاقد الهلال مع الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه بعقد يمتد لعامين، قادماً من ليون، وفقاً لما أعلنه بطل الدوري السعودي لكرة القدم.

وقال الهلال الذي يقوده المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، عبر حسابه الرسمي على منصة «اكس»: «الحارس الفرنسي ماتيو باتوييه هلالياً حتى 2027»، مضيفاً: «القفاز الفرنسي يظهر بالرقم 25».

وتدرّج باتوييه البالغ 21 عاماً، مع الفئات العمرية لليون، وصولاً إلى الفريق الأول، من دون تسجيل أي مشاركة رسمية معه، قبل إعارته إلى مواطنه سوشو، حيث دافع عن ألوانه في 65 مباراة، ضمن كافة المسابقات الموسمين الماضيين.

وعلى الصعيد الدولي، شارك باتوييه مع منتخبات فرنسا تحت 18 و19 و20 عاماً، ومن المنتظر التحاقه بتدريبات فريقه الجديد خلال الأيام المقبلة، استعداداً لاستئناف منافسات الموسم الحالي، بعد نهاية فترة التوقف الدولي، وفقاً لما أعلن الهلال.